 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, ДНР

В Скадовском районе Херсонской области, недалеко от села Новониколаевка, удар дрона ВСУ по легковому автомобилю ранил трёх человек - женщину 1962 года рождения и мужчин 1961 и 1962 года рождения. Повреждены частные дома в Брилёвке, Таврийске, Обрывке и Райском.
В Белгородской области ранен мирный житель при атаке дрона на автомобиль в Илёк-Пеньковке. В Белгороде из-за атак ВСУ 10 тыс. человек без света. На автодороге Казинка - Леоновка дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранен мирный житель. Ранен мирный житель в Волчьей Александровке. Также атакованы Грайворон, Гора-Подол, Дунайка, Чапаевский, Шебекино, Графовка, Козинка, Хуторище, повреждены повреждены частные жилые дома и автомобили.
Из-за атак ВСУ в Токмакском муниципальном округе Запорожской области отключения электроэнергии. Нет света и в Мелитополе. Вблизи села Вишневое ранен парень 2002 года рождения, в Васильевке в результате атаки беспилотника ранена женщина 1986 года рождения.
ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа посёлок Свень-Транспортная в Брянской области, ранен сотрудник производственной компании. В посёлке Погар атакой БПЛА ранен полицейский.
Мужчина 1958 г.р. ранен в Петровском районе Донецка ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток".
