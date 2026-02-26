ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, ДНР

В Скадовском районе Херсонской области, недалеко от села Новониколаевка, удар дрона ВСУ по легковому автомобилю ранил
трёх человек - женщину 1962 года рождения и мужчин 1961 и 1962 года рождения. Повреждены частные дома в Брилёвке, Таврийске, Обрывке и Райском.
В Белгородской области ранен
мирный житель при атаке дрона на автомобиль в Илёк-Пеньковке. В Белгороде из-за атак ВСУ 10 тыс. человек без света
. На автодороге Казинка - Леоновка дрон ВСУ ударил по автомобилю, ранен
мирный житель. Ранен
мирный житель в Волчьей Александровке. Также атакованы Грайворон, Гора-Подол, Дунайка, Чапаевский, Шебекино, Графовка, Козинка, Хуторище, повреждены повреждены частные жилые дома и автомобили.
Из-за атак ВСУ в Токмакском муниципальном округе Запорожской области отключения электроэнергии
. Нет света
и в Мелитополе. Вблизи села Вишневое ранен парень 2002 года рождения, в Васильевке в результате атаки беспилотника ранена
женщина 1986 года рождения.
ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа посёлок Свень-Транспортная в Брянской области, ранен
сотрудник производственной компании. В посёлке Погар атакой БПЛА ранен
полицейский.
Мужчина 1958 г.р. ранен
в Петровском районе Донецка ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток".