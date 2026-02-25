В РФ развилась ипотекозависимость, но ответственное отношение к кредитам выросло

В России развилась зависимость от ипотечных кредитов, считает эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. Число заёмщиков в стране достигло 11 миллионов, а объём ипотечного портфеля — 23,15 триллиона рублей. Такие цифры демонстрируют, что ипотека перестала быть просто способом купить жильё, а стала долгосрочным финансовым обязательством, уязвимым перед ставками, ценами на новостройки и условиями господдержки. Так, за последний год квартиры в новостройках прибавили в цене 10 процентов, а ипотечный долг увеличился на 9 процентов. На фоне подорожания жилья растёт размер кредита и срок выплат. Средняя длительность ипотечного договора сегодня приближается к 25-30 годам, по сути, растягивая выплаты до самого выхода на пенсию. Вместе с тем увеличивается и объём просрочек: за 2025 год этот показатель вырос вдвое, превысив 200 миллиардов рублей, а доля проблемных ипотечных кредитов составила 1 процент. Главной уязвимостью сектора Трепольский называет зависимость от льготных программ. На госипотеку, прежде всего семейную программу, сейчас приходится больше 80 процентов выдач.

В то же время эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Владислав Никонов обращает внимание на другой показатель: рост установки россиянами самозапретов на кредиты - уровень таких самозапретов, по некоторым опросам, приближается к 40%. Никонов считает, что "самозапреты на кредиты - признак более осознанного отношения к долговой нагрузке. В последние годы высокая ставка, дорогие кредиты и рост просрочек сделали тему займов более чувствительной, и самозапрет стал способом заранее контролировать импульсивные решения". Никонов подчеркнул, что "обычно массовые финансовые инструменты достигают двузначной доли пользователей за годы, а не за месяцы. Быстрый рост показывает, что продукт попал в реальную потребность - защиту от мошенничества и от "случайного кредита".