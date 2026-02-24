 

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

21 февраля 1848 года в одной из лондонских типографий была отпечатана безымянная брошюрка на немецком языке под заголовком «Манифест коммунистической партии». Это был революционный год Европы, подобные прокламации выходили десятками и особого впечатления брошюрка не произвела. Но ей была суждена долгая жизнь, о чём авторы «манифеста», очевидно, догадывались. И явно спешили выпустить свою прокламацию, пока революционный пожар не затих.

 

Изначально за Марксом и Энгельсом стояли серьёзные силы. Самый же первый проект манифеста был написан Мозесом Гессом – влиятельнейшим масоном и первым сионистом. Гесс курировал Энгельса и Маркса, можно сказать, кормил их с руки, натаскивая в социалистической идеологии.

 

Однако, скоро парочка подросла, встала на собственные ноги и подвергла социализм Гесса ревизии.

 

Интересно, что Мозес Гесс, естественным образом совмещая сионизм и социализм, на первое же место ставил не классовую, а расовую войну. «Вся прошлая история развивалась благодаря расовой и классовой борьбе. Расовая борьба первична, классовая борьба – вторична», – вот чеканная формулировка Гесса из его книги «Рим и Иерусалим».

 

Однако, французская революция разрушила расовое господство германской расы, – пишет далее Гесс, – а «с прекращением расового антагонизма прекратится и классовая борьба, равноправие всех общественных классов наступит после установления равноправия всех рас».

 

Расовый вопрос волновал, конечно, и Маркса. Например, в своей печатном органе, «Новой Рейнской газете» он открыто призывал к истреблению славян, и, в особенности, русских: «В России, у этой варварской расы, имеется такая энергия и такая активность, которых тщетно искать у монархий старых государств. Славянские варвары – природные контрреволюционеры. Поэтому необходима беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством… Ненависть к русским … продолжает быть первой революционной страстью».

 

Впрочем, парочка справедливо посчитала, что и сионизм, и расовый вопрос, неосторожно вынесенный Гессом на самый вид, стоит запрятать поглубже, а на первое место выставить «борьбу пролетариата за свои права».

 

В то же время, можно согласиться с Марком Леоном, автором монографии «Маркс прежде марксизма», который замечает: «Только поняв Моисея Гесса, человека повлиявшего на Маркса, Энгельса и Бакунина – трёх основателей I интернационала, – можно понять сатанинские глубины коммунизма»…

 

В сущности, Гесс был, конечно, прав. Все революционное движение имеет своим началом иудейский хилиазм (то есть, прогрессизм, ожидающий «царство божие» на земле). В христианский мир хилиазм был снова вброшен Иоахимом Флорским в двенадцатом веке. А спустя ещё три столетия (и глубинного развития в тайных обществах иоахимитов) подхвачен реформистами христианства – Лютером и Кальвином.

 

Особенно ярко хилиазм полыхнул в кальвинизме. В системе Кальвина мировая борьба разворачивается уже не между разными видами христиан, но между разными видами человечества: новым человеком («избранными святыми») и старым отжившим человечеством «извечно проклятых».

 

Да, перед нами уже прямо-таки тотальный расизм, и – чистой воды «расовая война» Мозеса Гесса. И – почти уже «коммунизм» Маркса. Только на место «избранного народа» и «народа избранных» Маркс ставит пролетария, а Моисея и Христа меняет на… «прибавочную стоимость».

 

Кажется, немного абстрактно. Но для 19 века с его фанатичной верой в экономику, технику и науку это было именно то, что прописал доктор.

Ну а то, что мир в целом, лишённый культуры, религии, иерархии и прочих примет человечности обращается у доктора Маркса в реестр приходов и расходов всемирной лавки ростовщика – внимания никто особо не обратил.

 

Да. Но почему именно пролетарий? Потому, отвечали Маркс с Энгельсом - что пролетарий ничего не имеет «кроме своих цепей», оторван ото всех корней и представляет собой «табула раса».

 

Пролетарий есть, таким образом, идеальный голем, в глиняную голову которого можно вложить какие угодно письмена, например: «весь мир насилья мы разрушим», и, без лишних рефлексий, направить его на сокрушение старого мира, поскольку ему ничего там не дорого – ни культура, ни религия, ни семья – ничего.

 

Итак, забраковав программный текст новой партии, написанный Гессом, Энгельс переработал его сперва в катехизис «Принципов коммунизма», а затем – в «манифест коммунистической партии». Маркс план одобрил.

 

Так мир и был облагодетельствован «евангелием коммунизма».

 

Разумеется, никакой коммунистической партии на тот момент в природе не существовало. За Гессом, как мы уже говорили, стояли влиятельные масонские и финансовые круги, которые и взялись за рычаги вновь сооружаемой «коммунистической машины».

 

Долгие годы тесно общавшийся с Марксом Михаил Бакунин (кажется именно он перевёл текст «Манифеста» на русский), в весьма откровенных и нелестных характеристиках вывел его на чистую воду как большого мошенника, обуянного жаждой власти, попутно обвинив его в сотрудничестве с Ротшильдом.

 

«Это может показаться странным. – пишет Бакунин. – Что может быть общего между коммунизмом и высокими банковскими сферами? Но дело в том, что коммунизм Маркса желает мощной централизации государства, а там, где есть централизация государства, сегодня обязательно должен иметься Центральный банк государства, а там, где подобный банк существует, паразитирующая нация евреев, спекулирующая на работе народа, всегда найдет средства к существованию…» (см. М. Бакунин, «Мои отношения с Марксом).

 

К сказанному Бакуниным можно добавить, что в своём «Капитале» Маркс нападает исключительно на промышленный, т.е. национальный капитал, составляющий конкуренцию капиталу наднациональному (еврейскому) –финансовому.

 

Очевидно, прав Бакунин и в отмечаемой им тесной связи Маркса с Ротшильдами. Маркс не только был дружен с династией еврейских финансистов, и связан с ней родственными связями. Приходясь дальним родственником (по материнской линии) Натану Ротшильду и троюродным братом Лайонелу Н. Ротшильду.

 

Понятно, что случайных людей в таких комбинациях не бывает. Неудивительно и то, что хорошо смазанная маслом ротшильдовских капиталов, пропагандой, издательствами и средствами массовой информации, «коммунистическая машина» марксизма так хорошо катилась по мозгам не только «трудящихся», но и интеллигенции европейских стран. Как бы ещё баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», могло обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры?

 

Но главное – совпадали конечные цели Маркса и Ротшильда: разрушить старый мир и построить на его обломках новый. Вот только что Маркс рассказывал мутные байки о будущем «царстве Божием» на земле («кто был ничем тот станет всем»). Ротшильд же со всей трезвостью финансиста понимал, что править в новом чудном мире будет финансовая олигархия, и потому – щедро спонсировал коммунистическое движение.

 

Не является сегодня большим секретом и то, что Первая мировая война (как и последовавшие в ходе неё русская, немецкая, турецкая революции) была организована на деньги ФРС и целиком деньгами этого крупнейшего мирового Центробанка профинансирована. При этом, американские Куны, Шиффы, Варбурги спонсировали Антанту, а их немецкие родственники (Макс Варбург – глава тайной службы и главный финансист Вильгельма, с 1910 по 1938 год руководил банком «М.М. Варбург и Ko») – центральные державы. Очень удобно и прогрессивно.

 

Пресловутые «деньги германского генштаба», переданные Парвусом Ленину были как раз деньгами Макса Варбурга. Товарищ же Троцкий плыл из Америки в Петроград делать революцию, снабжённый безлимитным кредитом петроградского отделения Ниабанка Якоба Шиффа – американского филиала английских Ротшильдов. Опять же, удобно и не хлопотно.

 

Но, не смотря на все деньги мировой плутократии, мировая революция, нарушая все догмы марксизма, так и не состоялась. Почему же?

 

Оказалось, что европейский пролетарий всё-таки не до конца выкорчевал из себя своё темное проклятое прошлое; что он всё ещё был слишком укоренен в семье, церкви, традиции, любви к своей родине. И что классовой войне он всё ещё предпочитал войну за свою любимую отчизну (не предупреждал ли Мозес Гесс о первичности расовой войны перед войной классовой?).

 

И вот тогда на помощь Марксу приходит Фрейд. Во Франкфурте – центре центров банкирской сети европейских Ротшильдов – открывается так называемая Франкфуртская школа социологии. Смыслом деятельности которой становится скрещивание фрейдизма с марксизмом с понятной целью: выпотрошить не только мозги, но и душу европейского человека (уже не только пролетария, но и буржуа).

 

Если классический марксизм просто-напросто отрицал культуру, объявляя её необязательной «надстройкой» над экономическим базисом, то фрейдомарксисты работали шире. Всю европейскую цивилизацию от Рима и Эллады включительно они объявили авторитарно «фашистской» с превалирующим «культом отца», подавляющим свободную личность.

 

Дабы покончить с ужасным «фашизмом», эту цивилизацию требуется разрушить, а, прежде всего, раскрепостить подавленную «фашистским обществом» личность. Раскрепостить, разумеется, сексуально.

 

Так была заложена последняя (на сегодняшний день) бомба под белую цивилизацию. Бомба, которая и громыхнула в 1960-е одновременно в Америке и Европе.

 

Врагом новой революции был объявлен белый человек как таковой (раса фашистов и угнетателей), и в особенности белый мужчина (фашист по определению). Против него и развернулась новая марксистская (теперь уже фрейдомарксистская) революция.

 

Одновременно, устаревшего «пролетария» заменили прогрессивные «меньшинства» – расовые и гендерные. (Расовая война отвергнутого прежде манифеста Гесса с триумфом возвращалась).

 

Всё это продолжается и сегодня.

 

Стратегии «последней революции» осуществляются в сегодняшней мультикультурной Америке и Европе, в форме замещающей миграции, феминизма, пропаганды межрасовых браков, мультикультурализма, культуры отмены, чёрного расизма, политкорректности итд. итп.

 

«Манифест коммунистической партии», как видим, продолжает своё триумфальное шествие по странам и континентам. Более того, его вполне можно назвать основополагающим текстом сегодняшнего мультикультурного и почти уже полностью оккупированного замещающей миграцией Евросоюза.

 

 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Порошенко поддержал запрет Компартии Украины
» Мутко не увидел в нежелании болельщиков видеть в своей команде игроков из экзотических государств расизма
» В интернете распространяются призывы выйти 2-го февраля на агитпикеты, чтобы призвать участвовать в шествии 4-февраля
» Европеец Гитлер
» Уроки Манифеста
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Топ-менеджеры "Майкрософта" признали, что ИИ уничтожает младших программистов, и так теряется база для подготовки старших

  • 18:24
  • 388

Зеленский ввёл санкции против Евгения Норина и Богдана Безпалько

  • 17:19
  • 320

Украина получила "большой пакет ракет", СВР сообщает о подготовке передачи Киеву ядерного оружия

  • 16:59
  • 364

В Кремле заявили об опасном контенте в Телеграме, в Фонде развития цифровой экономики сказали о возможности признать его экстремистским

  • 16:21
  • 355

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ЛНР

  • 15:47
  • 503
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram