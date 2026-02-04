 

Это не просто история

Ах какое смачное бульканье вызвала книга Дюкова о связях Ленина с австрийской разведкой:

«Отстаньте от Ленина, он основатель нашего относительно молодого государства», - пишет Пряников.

 

Атака на Ленина – это заявка на «переформатирование российской государственности, дискредитация федерализма», вторит ему Дзермант.

 

И знаете, они правы: Российская Федерация в её нынешних границах и с её нынешним федеративным устройством – это действительно детище Ленина.

 

Именно Ленин настоял на том, чтобы создать внутри России как можно больше нерусских национально-территориальных образований, тем самым заблокировав её превращение в национальное государство русского народа.

 

Именно Ленин похоронил проект большой русской нации, создав Украину и Белоруссию, превратив единое пространство от Москвы до Минска и Одессы в конфедерацию союзных республик, которая через 70 лет предсказуемо развалилась.

 

Политика Ленина в национальном вопросе вызывала оторопь даже у его собственных однопартийцев, которые считали, что она ставит под угрозу единство пролетариата. Но Ленин был непреклонен, ведь наряду с капитализмом главным врагом для него был «великорусский шовинизм», а выражение «истинно-русский» было для него ругательным.

 

Ленин специально выстраивал архитектуру советского государства так, чтобы как можно сильнее навредить интересам русских как нации, чтобы русские, в отличие от немцев, итальянцев или французов, не стали обладателями своего национального дома. Вместо этого они должны были сгореть в топке мировой революции.

 

Представьте, что государственное устройство России спроектировал бы какой-нибудь иноагент-экстремист Каспаров*, отъявленный деколонизатор-русофоб, много лет проживший за границей и сидящий на западных деньгах. Именно таким и был Ленин в 1917 году.

 

По сути, последующая российская история, с брежневским русским ренессансом (березки-церкви-Золотое кольцо), с постепенным сворачиванием привилегий национальных республик при Путине, с присоединением Крыма и Донбасса – всё это было мучительное изживание токсичного наследия ленинской русофобии.

 

Но полностью это наследие не преодолено до сих пор. Скажем, вся многонационалочка, которой нас кормят, растёт именно из ленинского корня. Бомба в виде национальных республик, заложенная Ленином под Россию, до конца не обезврежена и продолжает тикать, дожидаясь своего часа.

 

Поэтому не удивительно, что фигура Ленина в России до сих пор вызывает столько споров – это не просто история, дела давно минувших дней, мы до сих пор живём в системе, которая им спроектирована. Да, в этом здании сделали косметический ремонт, но сама планировка его такова, что исключает для русских нормальную, полноценную жизнь.


 

*Г. Каспаров – признан иноагентом в РФ, внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.


