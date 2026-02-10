 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской, Курской областях

В селе Нижнее Берёзово-второе Шебекинского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал "Газель", водитель погиб от ран. В Грайвороне в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель, он в тяжёлом состоянии. Из-за серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры в Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском районах, городе Белгороде и Яковлевском округе, Корочанском и Прохоровском районах будут происходить веерные отключения электроэнергии. 
Два человека погибли в Водяном и Васильевке Запорожской области в результате атак ВСУ на частный дом и на автомобиль. ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа, шесть человек ранены, один человек погиб (погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин). В результате атаки беспилотника ВСУ без энергоснабжения остались города Каменка-Днепровская и частично Энергодар и сёла Днепровка, Водяное.
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, повреждены два многоквартирных дома, городская больница. Также в Каховском муниципальном округе на мине подорвалась "Газель", где находилась семья из трёх человек, ранен мужчина.
Без электроснабжения и частично без отопления остались населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов Курской области - порядка 28 тыс. потребителей. Дрон ВСУ нанёс удар по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района, ранены два человека, в том числе тяжело ранен шестнадцатилетний подросток (он в коме). Ещё один удар беспилотника по автомобилю совершён в деревне Красная Поляна, ранена женщина 57 лет.


