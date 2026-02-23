 

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Каждый может удачно пошутить в киносценарии, но не каждому отмерится стать пророком в чужом отечестве. Cначала вспомним ставший мемом эпизод из культового фильма, с репликой великой актрисы: «А я не знаю, как там, в Лондоне, я не была, может там собака - друг человека. А у нас - управдом друг человека!»

 

И сразу вслед за этим, зрим в корень, то бишь, в Лондон - для чистоты сравнения.

 

Ассоциация «Национальных пейзажей Великобритании» выпустила официальное коммюнике от 2 февраля сего года, под заголовком «Национальные пейзажи в обстановке растущего разнообразия - Природа для всех и каждого». Если вы подумаете, что цель этого начинания - в улучшении условий отдыхa и жизни в английской деревне для разных категорий британских граждан, от школьных экскурсий, до семейных поездок на дачные участки, - вы ошибётесь и прогадаете.


 

Вполне себе откровенная, ничем и ничуть не прикрытая цель этого коммюнике, с опорой на очередное политкорректное «исследование» 2019г - доказать ошеломлённым коренным британцам, всё ещё не до конца верящим очевидному, что их деревни «слишком белые» и жизнь в них слишком консервативная, традиционная, а значит, противоречащая духу прогрессизма, глобализма и прочего воукизма, a следовательно, расистская, фашистская и ксенофобская, нацеленная на создание условий, несовместимых с духом и буквой особо щепетильных представителей некоторых обижаемых «белыми супрематистами» общин. В переводе на грубо неполиткорректный и сурово порицаемый язык: английская деревня делает всё, чтобы сохранять свои дурные привычки, создавая все условия для не-проникновения в неё... мусульман! (так в тексте, увы и ой). Откуда вывод: английская деревня в её настоящем виде и положении дурно пахнет исламофобией. Как, впрочем, многое другое, всякое, разное, упорно традиционное.


 

Вы наивно (или с подвохом...) спросите, какая связь с долменами и пейзажами. А вот: в английской деревне всё ещё слишком развита культура всяких "пабов", таверн, кафешек-ресторашек, куда заглядывает английский люд, чтобы испить спиртного, поболтать английским языком и ещё как-нибудь некорректно повеселиться - послушать музыку, попеть самому, пофлиртовать с неприлично одетыми женщинами, свобoдно снующими и сидящими среди мужчин.

 

Всё это категорически отталкивает, например, добропорядочных пакистанцев и других представителей некоей «иной культуры», которым подобные традиции неприятны и даже противопоказаны. Поэтому, они мало едут в английскую деревню и тем самым лишают самих себя деревенских радостей, а английские пейзажи - положенного им «разнообразия».

 

Но и это ещё не всё. «Всё» вас ждёт впереди. Одной из главных забот о пейзажах английской деревни у «пейзажистoв», пекущихся о затираемых белыми супрематистами общинах оказываются… собаки. Да, собаки - «нечистые» и ненужные в жизни добропорядочных мусульман собаки, к которым им не просто противно, но и нельзя прикасаться. А в английской деревне собаки встречаются повсюду, в каждом домe, на каждом шагу, и этот факт буквально терроризирует невинных прохожих мусульманского вероисповедания (строго по тексту, увы и ой).

 

Поэтому, вышеупомянутое исследование и вышеуказанное коммюнике хором рекомендуют в срочном порядке исправить английскую деревню, в соответствии с требованиями вышеобозначенных «общин» - закрыть пабы, убрать алкоголь, ликвидировать и запретить собак.

 

Как вам такое, Илоны вы наши, Ироды в масках - нравится? Или до сих пор кажется, что вам «фсёврут» в целях очередной прорусской пропаганды? Если кажется, прошу свистать всех наверх по ссылке, ведущей вниз. Как вернётесь, продолжим.

 

Продолжим в Нью-Йорке, «городе контрастов», как всё та же великая актриса, давно обозначила его всё в том же пророческом фильме.

 

В Нью-Йорке, с некоторых пор, наблюдается та же проблема и та же дилемма, кого теперь считать друзьями человека - собак или управдомов.

 

Известная палестинская активистка, Нердин Кисуани (Nerdeen Kiswani), сама себя определяющая, как «палестинка, мусульманка и жительница Нью-Йорка» (именно в такой последовательности, без всякой связи с другими возможными атрибутами одной большой страны) опубликовала призывный твит следующего содержания:

 

«Наконец-то Нью-Йорк переходит в ислам. Собаки, конечно, должны иметь своё место в обществе, но не в качестве домашних животных. Как мы всегда говорили, их должно считать нечистыми».

 

Поскольку, кроме своего личного аккаунта в твиттере*, активистка также ведёт ещё два пропагандистских блога, один из которых предназначен агитации студенческой молодёжи за» пропалестинскую и анти-сионистскую повестку», - резонанс её заявления получился значительно шире ожидаемого. Вплоть до скандалов, с привкусом некоторoго «разжигания».

 

В бой за собак решительно пошли юнцы и старики, анонимы и персоналии. Один депутат от Республиканской партии из Флориды, Рэнди Файн (Randy Fine) сделал такое вот ужасное заявление: «Если мусульманские традиционалисты заставят нас выбирать между собаками и возвращением их самих в свои родные страны, выбор будет лёгким». И в интернет-толпах американских демократов немедленно раздались истошные крики об «исламофобии». Как водится.

 

Вслед за депутатом, известный спортивный комментатор Стив Инман (Steve Inman) провёл в своём блоге с 3 миллионами подписчиков скандальный опрос: «Что вы выберете, если должны будете выбирать между собаками и мусульманами?» И получил ещё более скандальный ответ: из 123.700 опрошенных, 96,6% заявили, что предпочитают остаться с собаками...

 

С точки зрения политической корректности, всё это категорически недопустимо и было бы смешно, если бы не было ужасно, a не было бы ужасно, если не полезло бы на рожон в чужой монастыpь, в очередной попытке навязать свои уставы.

 

А когда попытка провалилась, её немедленно подхватили и вывернули наизнанку уже знакомой методикой «а нас-то за что»: активистка Нердин Кисуани немедленно заголосила про то, что она де пошутила, а её неверно поняли и всё потому, что это «происки сионистов-фанатиков» (строго по тексту, увы и ой). Ни дать, ни взять, как в дурно сыгранном спектакле – «Сионисты-фанатики снова терроризируют Палестину»…

 

В разгоревшемся скандале, при жарких обвинениях в исламофобии со стороны демократов, изо всех сил пытающихся замять неловкость, прозвучало много противоречивых утверждений и в том числе то, что «умеренных мусульман», к коим, конечно же относит себя и бурная активистка, незаслуженно смешали с исламистами, а это неправильно и несправедливо. Надо различать и разделять. Зёрна от плевел, мух от котлет, собак от управдомов.

 

Поскольку, инцидент в Нью-Йорке случился сразу после выступления английских «пейзажистов», закономерно возник и весьма неприятный вопрос: является ли такое совпадение чистой случайностью или нечистыми намерениями политического исламизма пробить очередное дно коварными попытками внедрения шариата.

 

И на этот самый вопрос, сразу несколько американских персоналий дали одинаково однозначный ответ. Тот же Рэнди Файн: «В Соединённых Штатах мы не позволим умеренным мусульманам запрещать людям иметь собак. Этот вопрос вообще не стоит ни на какой повестке».

 

Что касается реакций «простых американцев» в соцсетях, то они звучат гораздо более радикально и могут быть сведены к одному общему знаменателю:

 

«Американская конституция и шариат - понятия взаимоисключающие».

 

«Освободим Америку от тирании исламизма!»

 

«Они серьёзно недооценили, на что мы способны ради наших собак!»

 

Полюбопытствуйте сами и обрящете что называется по полной - на любых форумах, обсуждающих эти весьма знаковые на самом деле события. Отметьте, что ровно те же самые отклики на те же события вы можете прочесть и во французской прессе, которая рискнула эти события осветить.

Похоже, Европа и Америка, наконец, сподобились понять и осмелились признать реальную тактику завоевания политического исламизма, остающегося в тени и выходящего на разборки при каждом удобном случае, только чтобы громче прозвучали обвинения всех противостоящих ему в «исламофобии» - а нас-то за что?!.

 

Что касается Великобритании, где отклики широкой публики на предложения по корректировке английской провинции в соответствии с нормами шариата оказались не менее жёсткими и жаркими, то её официальные лица пока показывают себя верными единой линии партии всех свобод и всего хорошего, за что сегодня ратует всё та же коалиция Стармер энд Макрон. Официальный правительственный консультант сугубо левого толка, Scarlett MccGwire, в интервью телеканалу «GB News» подтвердила, что «темнокожие, арабы, азиаты и другие меньшинства» (которые всё меньше в меньшинстве...) чувствуют себя некомфортно в английских деревнях, в частности, потому что «из-за собак они не могут чувствовать себя в безопасности».

 

А на вопрос смущённого (вплоть до заикания…) журналиста: «Почему мусульмане испытывают такие сложности с собаками?», - консультантка ответила, дословно: «Потому что многие из них не держат собак в качестве домашних животных».

 

Логику проходили? Почему он пьёт? Потому что жена бросила. А почему она его бросила? Потому что пил.

 

То есть, вопрос, «а где ж ему гулять» не встаёт вовсе, поскольку любой европеец может спокойно проконсультироваться на общедоступном сайте и узнать, что «шариат запрещает мусульманину иметь собаку».

 

Но с какой стати шариат пробует что-то запрещать всем остальным «правительственные консультанты» пока не уточняют и по этому поводу не консультирует ни один сайт.

 

У меня лично, при сложившихся обстоятельствах и их развитии остаётся только один не отвеченный пока вопрос - доколе?..

 

И я вероятно вас шокирую, но при сложившихся обстоятельствах, выбор между новыми управдомами и друзьями человечества мне лично тоже кажется на удивление простым. **

 

 

*Соцсеть «Твиттер» заблокирован на территории РФ за нарушение «ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах».


