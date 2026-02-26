 

Счётная палата обнаружила большие расхождения в госзакупках ПО, ущерб по делу "Военторга" достиг 2 млрд рублей

 

Счётная палата России направила в правительство предложение о дополнительной регламентации процессов госзакупки типового программного обеспечения, поскольку анализ закупок показал, что "при сопоставимых условиях и объёмах поставки цены на приобретаемое ПО в различных госконтрактах могут существенно различаться". По данным Счётной палаты, при госзакупках, например, "Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный" (на это решение приходится 63% госзакупок антивирусов) разброс цен при сравнимых закупках лицензий составил 3,1-6,4 раза, ОС Astra Linux (73% госзакупок ОС) для рабочих станций - 2,6 раза, для серверов - 5,9-44,3 раза.

"Анализ документации по закупкам показал, что формулировки предмета закупки зачастую не содержат однозначной идентификации характеристик приобретаемых лицензий, что допускает вариативность в интерпретации условий закупок. Отсутствие единых стандартов описания предмета закупки приводит к невозможности автоматизированного прямого сопоставления стоимости лицензий в различных закупках".

Также СП указала на отсутствие интеграции между Реестром российского софта и Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок. "Это приводит к тому, что заказчики вносят в систему и госконтракты наименования ПО, не соответствующие наименованиям в Реестре", - подчёркивается в материалах Счётной палаты. СП также указала, что не всегда госзаказчики соблюдают требования закупочного законодательства в части применения тех или иных видов закупочных процедур. Так, в 2022-2025 годах было заключено 13,5 тысяч госконтрактов на закупку ПО. Из них 614 - по результатом открытых конкурсов, а не электронных аукционов, как это должно было бы быть исходя из предмета закупки.

 

Ущерб по уголовному делу о хищении на поставках армейских несессеров, по которому был арестован бывший глава "Военторга" Владимир Павлов, достиг двух миллиардов рублей. Из выступления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева стало известно, что организованная группа похитила два миллиарда рублей на поставках министерству обороны вещевой продукции по завышенным ценам. По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год армии должны были поставить наборы предметов личной гигиены из зубной щётки, пасты, мыла, бритвенного станка, расчёски, полотенца, геля и лосьона. Они закупались у производителя через посредников по значительно завышенным ценам.

 



