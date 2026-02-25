 

Собираемость платежей за ЖКУ в России достигла 100%, но не в элитных домах

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по России достигла 100%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после ежегодного отчёта правительства в Госдуме.
В то же время самые злостные неплательщики живут в элитных домах, считает независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. "Самые злостные неплательщики по ЖКУ в России - это поп-звезды, проживающие в элитных квартирах. Там дорогая коммуналка и жильцы копят долги с начислением пени по ЖКУ в размере до полумиллиона рублей", - сказал Склянчук в разговоре с ТАСС. 
После полумиллиона долги передаются в судНапример, осенью 2025 года в Москве в суд поступило три иска к Ксении Собчак о взыскании платы за ЖКУ. Собчак заявила, что не понимает, за что эти долги, однако все три иска были удовлетворены, и позднее к ним присоединился четвёртый
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

