 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской области и ЛНР

Два мирных жителя, мужчина и женщина, погибли в районе населённого пункта Обрывка Херсонской области при обстреле украинцами гражданского автомобиля. Ранена ещё одна женщина. Ранен мужчина 1981 г.р. в Новой Каховке.
Погиб мирный житель 1961 г.р. в результате пожара, возникшего при обстреле украинцами Кременной, ЛНР. В результате сброса взрывчатки с беспилотника ранена женщина.
В Курской области украинцы вновь атаковали дроном автомобиль скорой помощи, медики не пострадали.
В Белгороде беспилотник повредил коммерческий объект, в результате атаки дрона на Шебекино осталось без света частично Шебекино, а также Нежеголь и Ржевка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Херсонской, Белгородской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, ДНР, Херсонской и Белгородской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Брянской, Белгородской областях и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, погибший и раненые в Горловке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской области и ЛНР

  • 16:20
  • 41

Генерал Иван Попов снова отправлен в СИЗО

  • 19:38
  • 323

Наталья Касперская рассказала, как американские ИТ-корпорации уходили из РФ в 2022 году

  • 18:09
  • 340

Психолог рассказала, почему нужно отучать детей от смартфонов

  • 17:58
  • 308

607 мигрантов назначены к депортации из РФ с начала года; уроженец Азербайджана убил русскую жену и ушёл на СВО

  • 13:50
  • 384

Предотвращено покушение на митрополита Тихона; совершено покушение на лидера группы "Русский стяг"

  • 13:22
  • 388
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru