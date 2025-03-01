ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской области и ЛНР

Два мирных жителя, мужчина и женщина, погибли
в районе населённого пункта Обрывка Херсонской области при обстреле украинцами гражданского автомобиля. Ранена ещё одна женщина. Ранен
мужчина 1981 г.р. в Новой Каховке.
Погиб
мирный житель 1961 г.р. в результате пожара, возникшего при обстреле украинцами Кременной, ЛНР. В результате сброса взрывчатки с беспилотника ранена женщина.
В Курской области украинцы вновь атаковали дроном
автомобиль скорой помощи, медики не пострадали.
В Белгороде беспилотник повредил
коммерческий объект, в результате атаки дрона на Шебекино осталось без света
частично Шебекино, а также Нежеголь и Ржевка.