В 2025 году 1630 россиянок вышли замуж за турок

По данным Бюро статистики Турции, 1630 россиянок заключили брак с турецкими гражданами в 2025 году, что составило около 5,7 процента от общего числа браков турецких мужчин с иностранками. В то же время лишь 75 россиян женились на турчанках. РФ оказалась на пятом месте по числу перебравшихся в Турцию иностранных невест, причём опередили её только мусульманские государства: Сирия, Узбекистан, Марокко, Азербайджан.
В марте 2025 года депутат Виталий Милонов и "Ветераны России" просили запретить
в РФ турецкие сериалы как снижающие интерес россиянок к российским мужчинам. «Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», - сказал тогда председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов. Милонов же назвал турецких мужчин "пожирателями Наташ".
По мнению
психолога Кристины Браун, одна из причин популярности турецких сериалов - красивые локации, а незамысловатые сюжеты легко совместимы с домашними делами: "Роскошные локации не могут не будоражить дух. Тут тебе и море, и горы, и леса, и красивые здания <...> красивые города и улицы, которые доступны для посещения жителям нашей страны, что тоже не может не радовать. Многие специально планируют отпуск в места, которые видели в кадре".
Турецкий продюсер и режиссёр Толга Хепдинклер называет
иные причины популярности турецких сериалов: "В них микс восточной эмоциональности и при этом европейская подача. Часто используются такие универсальные для всех ценности, как семья, любовь, предательство и женственность. Отдельной фишкой являются взгляды и медленная реакция героев — пары смотрят друг на друга минутами, прежде чем что-то сделать или сказать. Но в то же время это позволяет аудитории поймать какой-то эмоциональный контакт с персонажами".