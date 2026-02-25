 

В 2025 году 1630 россиянок вышли замуж за турок

 

По данным Бюро статистики Турции, 1630 россиянок заключили брак с турецкими гражданами в 2025 году, что составило около 5,7 процента от общего числа браков турецких мужчин с иностранками. В то же время лишь 75 россиян женились на турчанках. РФ оказалась на пятом месте по числу перебравшихся в Турцию иностранных невест, причём опередили её только мусульманские государства: Сирия, Узбекистан, Марокко, Азербайджан. 

В марте 2025 года депутат Виталий Милонов и "Ветераны России" просили запретить в РФ турецкие сериалы как снижающие интерес россиянок к российским мужчинам. «Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», - сказал тогда председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов. Милонов же назвал турецких мужчин "пожирателями Наташ". 
По мнению психолога Кристины Браун, одна из причин популярности турецких сериалов - красивые локации, а незамысловатые сюжеты легко совместимы с домашними делами: "Роскошные локации не могут не будоражить дух. Тут тебе и море, и горы, и леса, и красивые здания <...> красивые города и улицы, которые доступны для посещения жителям нашей страны, что тоже не может не радовать. Многие специально планируют отпуск в места, которые видели в кадре".
Турецкий продюсер и режиссёр Толга Хепдинклер называет иные причины популярности турецких сериалов: "В них микс восточной эмоциональности и при этом европейская подача. Часто используются такие универсальные для всех ценности, как семья, любовь, предательство и женственность. Отдельной фишкой являются взгляды и медленная реакция героев — пары смотрят друг на друга минутами, прежде чем что-то сделать или сказать. Но в то же время это позволяет аудитории поймать какой-то эмоциональный контакт с персонажами". 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Виталий Милонов предложил деанонимизировать социальные сети
» Крымские власти заморозили турецкие проекты на $500 млн
» Депутату Милонову не нравится мужская грудь
» Знаменитый депутат Милонов предложил сделать своё Евровидение
» Широко известный питерский депутат Милонов выступил с необычайно разумным и прогрессивным законопроектом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Собираемость платежей за ЖКУ в России достигла 100%, но не в элитных домах

  • 19:34
  • 0

В РФ развилась ипотекозависимость, но ответственное отношение к кредитам выросло

  • 16:46
  • 240

В 2025 году 1630 россиянок вышли замуж за турок

  • 15:56
  • 276

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

  • 15:11
  • 272

Интервью, из-за которого предпринимателя Шевцова признали иноагентом, было сгенерировано нейросетью

  • 14:38
  • 292

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Смоленской, Брянской, Белгородской, Херсонской областях

  • 12:57
  • 351
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram