 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР

Мужчина погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области, автомобиль сгорел. Ранен водитель "Камаза", работавшего в поле у села Белянка в Шебекинском округе, мирный житель в крайне тяжёлом состоянии. В селе Червона Дибровка дроном ранен боец "Орлана".
Женщина 1975 года рождения погибла недалеко от Новой Маячки Херсонской области из-за обстрела легкового автомобиля, в котором она находилась. Также в результате обстрелов ранены пожилая женщина в Каланчаке и мужчина в Голой Пристани.
Мирная жительница в Горловке, ДНР, ранена в результате атаки со стороны ВСУ.
