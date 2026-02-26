Около 840 тысяч мигрантов находятся в России незаконно, за 2025-й год выдворено 72 тысячи

В России, по данным на 6 февраля, незаконно находились порядка 840 тыс. мигрантов, выдворены в 2025 году 72 тысячи, такие данные назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В 2025 году запущен наконец реестр контролируемых лиц. Это важное направление нашей работы. Это те, кто незаконно в России находятся. Их примерно 840 тыс. на 6 февраля. Им ограничили отдельные возможности - это передвижение, управление транспортным средствами. Я имею в виду управление машиной. Это сделки - брак, банковские услуги. В 2025 году уже в качестве результирующей меры выдворено было 72 тыс. человек", - сказал российский премьер.

Почти сорока двум тысячам иностранцев в 2025 году запретили въезд на территорию России по причине уклонения от уплаты административных штрафов. Это на 74% больше, чем годом ранее, сообщили в миграционной службе МВД РФ.



