ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ЛНР

В селе Чайки Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, водитель погиб
. В Никольском дрон ударил по автомобилю, водитель ранен
. В Борисовском округе Белгородской области мирный житель тяжело ранен.
В Борисовке мужчина ранен
.
В Кременной (ЛНР) в результате атаки дрона ВСУ один мирный житель погиб
, другой ранен; в Сватове ранена женщина.
В Любимовке Каховского муниципального округа Херсонской области в результате обстрела погиб
67-летний мужчина, в Голой Пристани ранены мужчина 1962 года рождения и женщина 1959 года рождения.
В Запорожской области атакована
территория Днепрорудненской больницы, в Васильевке повреждены
частный дом и автомобиль.
В Белой Берёзке Брянской области украинцы атаковали пассажирский автобус
, люди не пострадали, автобус повреждён