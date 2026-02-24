 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ЛНР

В селе Чайки Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, водитель погиб. В Никольском дрон ударил по автомобилю, водитель ранен. В Борисовском округе Белгородской области мирный житель тяжело ранен. В Борисовке мужчина ранен.
В Кременной (ЛНР) в результате атаки дрона ВСУ один мирный житель погиб, другой ранен; в Сватове ранена женщина.
В Любимовке Каховского муниципального округа Херсонской области в результате обстрела погиб 67-летний мужчина, в Голой Пристани ранены мужчина 1962 года рождения и женщина 1959 года рождения.
В Запорожской области атакована территория Днепрорудненской больницы, в Васильевке повреждены частный дом и автомобиль.
В Белой Берёзке Брянской области украинцы атаковали пассажирский автобус, люди не пострадали, автобус повреждён
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Зеленский ввёл санкции против Евгения Норина и Богдана Безпалько

Украина получила "большой пакет ракет", СВР сообщает о подготовке передачи Киеву ядерного оружия

В Кремле заявили об опасном контенте в Телеграме, в Фонде развития цифровой экономики сказали о возможности признать его экстремистским

Замглавы Совбеза рассказал об отсутствии разговоров о беспилотниках в начале СВО

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

