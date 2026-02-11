 Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

«Работники института технической информации единодушно поддерживают почин коллектива гардинной фабрики работать только без опозданий. … Пассажиры маршрута номер 123, как и пассажиры других маршрутов полны искренней благодарности к автомобильному управлению. День ото дня улучшает работу наш транспорт. … Достигнутые успехи не пришли сами по себе.... Заслуженным почётом пользуются в семье представители старшего поколения. Наша цель - окружить их ещё большим вниманием и ещё большей теплотой... С каждым днём хорошеет и благоустраивается наш город. Всё большую глубину приобретает забота о пешеходах. Доступнее и ближе становятся для горожан двери кинотеатров и музеев, выставочных залов и стадионов, молочных баров и травматологических пунктов… Невиданных успехов достигла наша медицина. Полностью побеждены такие болезни, как брюшной тиф, сибирская язва, чума. Большой прогресс налицо в лечении простудных заболеваний, в стоматологии, в лечении неврозов. Новые препараты, электронная техника, в психотерапии, в педиатрии, в дерматологии, в лечении нефрита, в иглоукалывании, в лечении импотенции, сосудистых и наследственных заболеваний...»(с)

Дочитали, вспомнили, вздрогнули? Это цитата из короткометражного фильма «Голос» (1986г), с незабвенным Семёном Фарадой, Владиславом Стржельчиком и Екатериной Васильевой. А теперь, найдите пять отличий:

«Предотвратить, диагностировать, лечить, улучшать - в борьбе с понижением рождаемости французов, министерство здравоохранения объявило ряд мер, чтобы позволить каждому сделать свой личный выбор наиболее просвещённым образом, в рамках «демографического перевооружения»... Поддержка инновационных исследований, тематический приоритет в программе оснащения исследовательских проектов, для усиления знаний и инноваций…Министр здравоохранения заявилa, что роль политики не предписывать, а открывать возможности... Рождаемость включена, как тематический приоритет в заявки исследовательских проектов в рамках программы приоритетного оснащения женского здоровья, для усиления знаний и инноваций в этой области...»©

Как вам такое, Илоны в масках? Большой прогресс налицо? Всю эту галиматью было бы гораздо легче и приятнее одолеть, если бы она звучала с экрана, в исполнении вышеупомянутых актёров.

Реальные пророки «нового мира» - не Кубрик, не Спилберг и даже не Оруэлл, а советские юмористы поздней эпохи брежневского застоя.

А ведь это всего лишь один небольшой образец стандартной, шаблонно помпезной риторики, регулярно гоняемой по всем мейнстримным СМИ и особенно настойчивой в последнее время, в связи с приближающимся предвыборным периодом во Франции.

Точно такие же пустословные и густовычурные заявления по любому поводу французской жизнедеятельности вы найдёте сегодня на передовицах центральных газет и услышите в выпусках новостей по центральным каналам. С той лишь разницей, что вам не расскажут об успехах посевных и счастье комбайнёров. В остальном, краткое содержание официальных хроник действующего правительства президента Макрона совпадает с формулировками сценаристов старого доброго советского кино, с точностью до одного Фарады или Стржельчика.

Следите за руками и диалогами.

Французское правительство, наконец, признало прискорбное существование некоторых проблем и в том числе, тот факт, что процент материнской и детской смертности в стране отчего-то выше, чем у европейских соседей. И ещё, что материнская смертность почему-то не двигается с мёртвой точки, а младенческая «немного растёт с 2011 года»(с) (если верить газете «Фигаро», где вы найдёте все вышепeречисленные цитаты)

Mинистерство здравоохранения Франции наконец озаботилось головокружительным спадом рождаемости и в этой связи объявило о «ряде срочных мер», в числе которых - некое письмо-обращение к жителям страны, где их призовут к ответственности и расскажут, как и когда лучше всего делать детей, с учётом всеx необходимыx факторoв - учёба, работа, налоги, карьера, транспорт, жилищный кризис, депрессия, фертильность и искусственное оплодотворение.

Правительственное сообщение будет послано в ближайшие месяцы - «до окончания лета» - всем жителям Франции, достигшим возраста 29 лет, начиная с которого разрешена консервация (заморозка) гамет (зрелых половых клеток, позволяющих достойную репродукцию человеческих индивидуумов искусственным путём).

Точное содержание этого обращения ещё обсуждается, но уже заявлено, что «мадам министр определила три главных пункта», как-то:

- «Прежде всего, это свободный выбор заводить или не заводить ребёнка». Всем сделавшим этот выбор обращение правительства «напомнит о контрацепции и важности обеспечения сексуального здоровья» (в толпе раздался громкий смех барона Мюнхгаузена: «Для продолжения рода нужно совсем другое...»).

- Затем, мужчинам и женщинам поставят на вид, что хоть у них и разные «биологические часы» и будильники, но они есть у обоих полов и про них не надо забывать, иначе будет поздно. (Все остальные многочисленные и до недавних пор жарко декларируемые «полы» в правительственном месседже отчего-то не упоминаются...)

- И наконец, письмо будет содержать всю необходимую информацию об искусственном оплодотворении и сохранении гамет, при медицинских возможностях на данном этапе.

У меня есть одна ремарка на это умилительное заявление.

Как всякое, уважающее себя агонизирующее правительство глобалистского типа, правительство президента Макрона не заморачивается логикой событий, а порет чушь широкими мазками, без оглядки на предыдущие воззвания.

Вспомним, что «обращения к народу» за последний десяток лет в обязательном порядке и максимально категорично касались исключительно «спасения планеты» от той самой популяции, недостаток которой правительство вдруг решило спешно констатировать. Я позволю себе напомнить основные шаги по сокращению выбросов углерода в атмосферу, строго по методичке в своё время (совсем недавно!) разосланной всем странам-членам Евросоюза и до сих пор усердно проталкиваемой в этих странах (см.картинку):

- иметь на одного ребёнка меньше возможного,

- жить без машины,

- избегать авиаперелёты,

- покупать зелёную энергию,

- стать вегетарианцем,

-стирать бельё только холодной водой, не пользоваться электрической сушкой и т.д. и т.п.





Про покупку электромобилей по неподъёмным ценам, рекомендации писать в душе и позволять себе смену белья в неделю раз я щедро не упоминаю. И без того понятно, что рожать ребёнка, на подножном корму, с постирушками под холодным душем много желающих вряд ли наберётся.

Зато, я жёстко напомню, с каким стальным напором правительство президента Макрона проталкивало право на аборт непосредственно в Конституцию несмотря на то, что в стране и без того, давно и вполне себе безбедно существовало и практиковалось это право.

Я отмечу, с какой остервенелой истошностью, пока все показатели реальных достижений макроновского правления во всех областях -от экономики и соцобеспечения, до простой безопасноcти городoв и граждан стремительно летели в пропасть, а всё вокруг буквально рушилось и крошилось, президент Макрон пытался пропихнуть среди обломков закон об эвтаназии, под удивительным названием «помощь в самоубийстве», как будто среди бушующего кризиса во всех областях, именно это начинание есть самое важное, потому что знаменующее собой возрождение науки-евгеники одного умело подзабытого рейха.

И сразу перейду к водным процедурам.

Во-первых, такие «меры по борьбе с падением рождаемости», где вам одновременно предлагают не забывать о контрацепции и конституции с абортами, замораживать яйцеклетки, чтоб не рожать в ущерб карьере и голосовать в парламенте за эвтаназию мне кажутся дурно переведённым пассажем из любимого в детстве шедевра, когда «раздался звонок, и все закричали, как безумные, а Элизе велели быстренько прогладить белый кружевной воротничок и одновременно открыть дверь»(с).

Эти конкретные меры на самом деле следовало бы озаглавить «по борьбе с рождаемостью среди когда-то коренного населения». И для их применения не нужно дожидаться официального письменного приглашения правительства, понукающего вас помнить о контрацептивах, абортах и замороженных гаметах - все эти богатые возможности давно в действии и работают, опять же, исключительно для когда-то «коренных» французов. И прочих, кстати, европейцев, падких на климатические дискурсы и фокусы с яйцеклетками.

А вот мощнейший прирост населения со стороны легальной и нелегальной миграции ни подобными «мерами», ни выбросами углерода в атмосферу не заморачивается, авиаперелёты не считает, вегетарианство не признаёт и не озабочивается вопросом, в какие канавы лучше делать слив из-под грязного белья. Поэтому, обращение правительствa, с призывом делать детей и спасать климат, одновременно, эту категорию жителей "нового" безумного мирa мало заинтересует. У этой категории, как правило, вообще не бывает проблем ни с карьерой, ни с фигурой, ни с яйцеклетками.

Отсюда последняя водная процедура - душ Шарко.

Французский социолог, политический аналитик, директор «Института общественного мнения», Жером Фурке определяет закат цивилизации по трём конкретным признакам. Или призракам, бродящим по Европе.

1. - выбор имени при рождении ребёнка. Пример для наглядности: 30 лет назад 30% новорожденных девочек во Франции давали имя «Мария». Сегодня этим именем нарекают 0, 01%.

2. - выбор погребения родных и близких: сегодня 50% населения Франции выбирают кремацию, во избежание дорогостоящих концессий на кладбищах и ухода за могилами.

3.- выбор жизни для своих детей или добровольного yхода из неё для себя или своих близких: см. выше - аборт, эвтаназия.

Увидеть детство и умереть.

И вывод: общество, которому оказалось возможным скармливать любой абсурд в течение достаточно долгого времени, чтобы этот абсурд стал восприниматься, как данность, трудно убедить в том, что его готовят на убой, во имя ему непонятных целей, под прикрытием навязанной и не доказанной лжи.

Поэтому, «работники института технической информации всё ещё единодушно поддерживают почин коллектива гардинной фабрики работать только без опозданий, а пассажиры маршрута номер 123, как и пассажиры других маршрутов всё ещё полны искренней благодарности к автомобильному управлению».

И реальные пророки «нового мира» - не Кубрик, не Спилберг и даже не Оруэлл, а - смотри выше и читай внимательно.

**



