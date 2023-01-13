 

Объём кредитов россиян вырос до рекордных 27 трлн рублей, а желание брать в долг уменьшилось

 

Объём долгов россиян перед кредитными организациями, по данным на 1 декабря 2022 года, составил рекордные 27,09 триллиона рублей; таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 10%. Более 80% этого прироста приходится на ипотеку. Существенного роста просрочек не отмечается. 

В 2022 году российские банки одобрили каждую четвёртую заявку граждан на получение кредита — по сравнению с 2021 годом показатель снизился на 7 процентных пунктов (с 33 до 26 процентов). При этом сами российские граждане не горят желанием брать кредит. Сейчас 61% россиян считают, что это прямая дорога в долговую яму (в 2020 году так думали 47%, а в 2007-м — 33%). 

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APN.ru