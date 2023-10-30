 

Закредитованность россиян растёт, 11,2 млн имеют три кредита и более

 

За год количество граждан РФ, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 млн человек и достигло 11,2 млн, свидетельствуют данные из информационно-аналитического материала "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" за первое полугодие 2023 года.

Общее количество граждан, имеющих кредиты и займы, за первое полугодие выросло до 47 млн человек.

Заёмщиков по кредитным картам за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заёмщиков по кредитам наличными.

Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Почти каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее кредитов с таким сроком было около 30%. В январе-июне 39% ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга будет более 65 лет.


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