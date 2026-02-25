 

Интервью, из-за которого предпринимателя Шевцова признали иноагентом, было сгенерировано нейросетью

Анастасия Шевцова, дочь плёсского предпринимателя Алексея Шевцова (внесён Минюстом в список иностранных агентов) сообщила о завершении экспертизы, показавшей, что интервью, из-за которого Шевцова объявили иноагентом, сгенерирвано нейросетью. 
Только что завершилась экспертиза, которая показала, что приписываемое Шевцову аудиовыступление, опубликованное в издании «Eureporter», «не является продуктом работы речевого аппарата человека» и полностью сгенерировано нейросетью. В упомянутом западном издании предусмотрена возможность так называемых «гостевых публикаций» за плату. Этим и воспользовались злоумышленники.
 
В январе доцент кафедры судебных экспертиз Университета имени О. Е. Кутафина Николай Бодров говорил, что российское законодательство в области защиты граждан от незаконного использования их изображения или голоса с помощью нейросетей нуждается в совершенствовании, сейчас оно не предусматривает ответственности за использование их голоса и внешности в социальных сетях. Например, злоумышленники подделывают через нейросети голоса сотрудников Следственного комитета. 
 
В Британии 67-летний пенсионер с безупречной репутацией столкнулся с тем, что его попросили покинуть торговый центр, потому что "умная" система распознавания лиц ошибочно распознала его как вора

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

