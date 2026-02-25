Интервью, из-за которого предпринимателя Шевцова признали иноагентом, было сгенерировано нейросетью

Анастасия Шевцова, дочь плёсского предпринимателя Алексея Шевцова (внесён Минюстом в список иностранных агентов) сообщила
о завершении экспертизы, показавшей, что интервью, из-за которого Шевцова объявили иноагентом, сгенерирвано нейросетью.
Только что завершилась экспертиза, которая показала, что приписываемое Шевцову аудиовыступление, опубликованное в издании «Eureporter», «не является продуктом работы речевого аппарата человека» и полностью сгенерировано нейросетью. В упомянутом западном издании предусмотрена возможность так называемых «гостевых публикаций» за плату. Этим и воспользовались злоумышленники.