Число россиян с кредитами достигло 46 миллионов

Средний ипотечный заемщик в РФ имеет 2,2 действующих кредита, 20% всех граждан в возрасте 35-40 лет имеют непогашенный ипотечный долг в размере полутора миллионов рублей на каждого созаёмщика, а всего количество заемщиков в РФ достигло сорока шести миллионов человек, говорится в аналитическом материале Банка России.





Регулятор также наблюдает рост ипотечного кредитования в конце 2022 года. Средний уровень долга новых ипотечных заёмщиков достиг 2,6 млн руб. на каждого созаёмщика. Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков по состоянию на 1 января 2023 года достигло максимума за рассматриваемый период - 2,2 кредита, что на 15% больше показателя предыдущего года.



