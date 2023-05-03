 

Число россиян с кредитами достигло 46 миллионов

Средний ипотечный заемщик в РФ имеет 2,2 действующих кредита, 20% всех граждан в возрасте 35-40 лет имеют непогашенный ипотечный долг в размере полутора миллионов рублей на каждого созаёмщика, а всего количество заемщиков в РФ достигло сорока шести миллионов человек, говорится в аналитическом материале Банка России.


Регулятор также наблюдает рост ипотечного кредитования в конце 2022 года. Средний уровень долга новых ипотечных заёмщиков достиг 2,6 млн руб. на каждого созаёмщика. Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков по состоянию на 1 января 2023 года достигло максимума за рассматриваемый период - 2,2 кредита, что на 15% больше показателя предыдущего года.


Спрос на новую ипотеку снизился во всех возрастных категориях граждан, количество заёмщиков, получивших в течение 2022 года ипотечный кредит, составило около 2,1 млн человек (в 2021 году -- около 3 млн человек). Также во второй половине 2022 года доля ипотеки, взятой на максимально долгий срок 30 лет, увеличилась до 40%, тогда как в аналогичный период 2021-го года этот показатель находился на уровне менее 20%.
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