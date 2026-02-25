ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Смоленской, Брянской, Белгородской, Херсонской областях

В Смоленской области в ночь на 25 февраля украинские БПЛА атаковали предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" (производит азотные и сложные удобрения, а также промышленные продукты), погибли семеро сотрудников, ранены ещё десять, на предприятии пожар. Рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта. ПАО "Дорогобуж". Также есть сообщения о попадании по «Дорогобужской ТЭЦ», в квартирах у горожан нет воды.

При атаки украинских дронов на брянское село Истопки тяжело ранена мирная жительница. Затем стало известно о ещё троих раненых в Истопках, и одна женщина ранена накануне при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белой Берёзке. Затем дронами атаковано село Витемля, ранен четырнадцатилетний подросток. В Курковичах атакован фельдшерско-акушерский пункт, здание уничтожено.

В Херсонской области ранены четверо мирных жителей: вблизи Новой Збурьевки Голопристанского муниципального округа в результате наезда гражданского автомобиля на мину ранены 61-летняя женщина и 68-летний мужчина, в Каланчаке при артобстреле ранен мужчина 1973 года рождения, в селе Виноградово ранен мужчина 1993 года рождения.

В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю в районе посёлка Степное был тяжело ранен мужчина, в больнице он скончался. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о почти трёхкратном увеличении жертв среди мирных жителей по сравнению с 2025 годом: "У нас огромные потери (...) Почти втрое рост по сравнению с 2025 годом. Количество поврежденных машин выросло в два раза. Количество поврежденных и разрушенных домов осталось на том же уровне — более тысячи". С января жертвами украинцев стали 35 мирных жителей, ещё 239 человек получили ранения.