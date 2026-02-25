 

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

 

В начале 2026 года самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России оказалась профессия сварщика, показало исследование, проведенное hh.ru и сервисом «Моя смена». Медиана предлагаемых заработных плат сварщиков достигла 267-300 тысяч рублей в месяц. Электромонтажникам работодатели готовы платить 160 тысяч рублей. На третьем месте - машинисты и монтажники, для которых соответствующий показатель достиг 146,9 тысячи рублей. Кроме того, в десятке самых высокооплачиваемых профессий оказались маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи рублей), водители (105,5 тысячи рублей), операторы станков с числовым программным управлением (104,3 тысячи рублей) и механики (103,2 тысячи рублей).

 

Осенью 2025 года средний заработок курьера в Москве составлял порядка 150 тыс. руб., в декабре их доход вырос в полтора раза.

 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

