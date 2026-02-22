Американцы дали школьникам больше технологий, и школьники поглупели

В 2002 году штат Мэн первым в США начал реализовывать программу выдачи ноутбуков учащимся общеобразовательных школ. На тот момент губернатором был Ангус Кинг, который рассматривал эту программу, как способ предоставить большему количеству детей доступ к интернету, чтобы они могли получать больше информации. К 2016 году 66 тыс. ноутбуков и планшетов были розданы учащимся школ в штате Мэн, а в 2024 году США потратили более $30 млрд на обеспечение школ ноутбуками и планшетами. Однако вместо того, чтобы дать поколению детей возможность получать доступ к большему объёму знаний, технология возымела противоположный эффект.

Нейробиолог Джаред Куни Хорват в письменных показаниях перед Комитетом Сената США по торговле, науке и транспорту заявил, что поколение Z уступает в плане когнитивных способностей предыдущим поколениям. Ссылаясь на данные Программы по международной оценке достижений учащихся (PISA), отражающие результаты 15-летних подростков по сему миру, и другие стандартизированные тесты, Хорват отметил не только снижение результатов в тестах, но и явную корреляцию между набранными баллами и временем, проводимым за компьютером в школе. При этом чем больше ученики проводят времени за компьютером в школе, тем более низкие результаты они показывают в тестах. Нейробиолог уверен, что неограниченный доступ учащихся к технологиям привёл к атрофии, а не к укреплению способностей к обучению.

Указывающие на эту тенденцию факты появлялись и ранее. В 2017 году американские СМИ писали, что результаты тестов в государственных школах штата Мэн не улучшились за 15 лет с момента внедрения технологической инициативы властей. На тот момент губернатором штата был Пол Лепаж, который назвал эту программу «масштабным провалом», даже несмотря на то, что штат вложил значительные средства в контракты с Apple.

Доступность технологий в высших образовательных учреждениях также оказывает неоднозначное влияние на процесс обучения. Исследование 2014 года, в котором принимали участие 3000 студентов университетов, показало, что обучающиеся занимались посторонними делами на своих компьютерах почти две трети времени. Хорват считает, что тенденция отвлекаться от работы является ключевым фактором, препятствующим эффективному обучению с помощью технологий. Когда человек отвлекается, ему требуется время, чтобы снова сфокусироваться на выполнении работы. Переключение между задачами также связано с ослаблением памяти и увеличением количества ошибок.

Некоторые штаты уже попытались взять дело в свои руки. По состоянию на август прошлого года 17 штатов ужесточили правила использования смартфонов в школах, запретив взаимодействие с гаджетами во время учебного процесса. В 35 штатах также действуют законы, ограничивающие использование смартфонов в классах. Более 75% школ заявили, что они придерживаются политики, запрещающей использование смартфонов для целей, не связанных с обучением.

В дополнение к этому молодое поколение сильно затронуто преобразованиями, начавшимися с появлением генеративного искусственного интеллекта. Данные первого в своем роде исследования Стэнфордского университета, опубликованные в прошлом году, показали, что достижения в сфере ИИ оказывают «значительное и непропорциональное влияние на работников начального уровня на рынке труда США». В России ИТ-компании столкнулись с эпидемией обмана на собеседованиях, в рамках которой соискатели массово используют нейросети для прохождения технических заданий, сообщила операционный директор компании Selecty Ксения Шереметьева. Проблема особенно остро появляется на потоковых позициях, где долю недобросовестных кандидатов уже можно оценить в 25-50%. "Если раньше это были единичные случаи [использования нейросетей при прохождении собеседования], то сейчас, навскидку, это каждый 2-4-й кандидат. На точечных вакансиях это встречается реже, но по массовым вакансиям динамика выглядит печально".



