Беспорядки в некоторых городах США могут свидетельствовать о начале распада Соединенных Штатов. Об этом недавно заявил журналист Такер Карлсон. «Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьёзных моментов в нашей жизни», — сказал известный на весь мир журналист.

По мнению Карлсона, происходящие в Миннеаполисе антимигрантские рейды и протесты олицетворяют хаос. Это худшее развитие событий, отметил он.

Вот мои замечания на этот весьма полезный для всего мира информационный проброс:

1. Американские шатдауны лишь один из симптомов предстоящего деструктивного разрушения США в силу экономических причин, вызванных невозможностью гегемона паразитировать на ранее отстроенной туфте глобализма доллара.

2. Всё началось с санкций против России как ответной реакции на несбывшиеся планы США сделать из Украины военный плацдарм против нашего Отечества. Затем подключилась Европа со своими экономическими сбоями. И, наконец, на это стал реагировать весь экономический и политический мир, в котором оказались Китай и Ближний Восток. В результате США перестали выполнять свои общемировые экономические обязательства.

3. Триггером этих процессов стала реакция Россия. А привели в действие этот триггер США, благодаря своей внешнеполитической подстрекательской политике.

4. Трамп осознал первопричины экономических проблем США и начал ликвидировать эти вышеприведённые факторы. Но всё это оказалось не простой проблемой. Отыграть всё линейно в обратную сторону невозможно! Отсюда нелепые попытки Трампа и его советников, использующих искусственный интеллект, провести коррекцию всего происходящего.

5. России не удалось, в силу мощной прокси-военной помощи США и Европы, ценой небольших военных действий и жертв на Украине, подкорректировать эту проблему. Поэтому имели место масштабные потери с обеих сторон конфликта Россия-Украина.

6. Главная вина в масштабности жертв и потерь в конфликте Украина-Россия лежит на подстрекателе и инициаторе всего произошедшего - на США. Это легко можно проследить по хронологии политических, экономических и военно-политических событий.

Но США в силу своей хронической шизофренической раздвоенности, выражающейся в политике двойных стандартов, ведут себя как бы не сознавая, что сами являются источником всех бед в мире, обозначив себя эдаким мировым жандармом-санитаром и спасителем всего мира.

Увы! До сих пор мир спасала от бед только Россия своей кровью и это было сравнительно недавно в 1945 году. Тогда ещё никто не знал, что третий заход на мировую экспансию после Наполеона и Гитлера, предпримут США, используя туфтово-долларовые инструменты глобальной экономики, поддерживаемые инициацией локальных войн во всем мире.

Именно в этом заключена глубинная и фундаментальная причина масштабности потерь в конфликте Россия-Украина. Этот конфликт стал главной квинтэссенцией выживания США и Европы. США временно спасут какие-то очередные паразитические поглощения ресурсных стран. И это будет не так просто!

Поэтому недавние близорукие мнения о том, что во всём виновата Россия - продукт американо-западной пропаганды. Но эту пропаганду и буллинговое расчеловечивание России Трамп остановил. И мир теперь трезво и объективно оценивает происходящее. Несмотря на это игры США и самого Трампа, ведомого его советниками, использующими искусственный интеллект, продолжаются. Нужно понять, что мир спасет только здравый разум без всякой деструктивной искусственности, которые продолжают генерировать США.

А что будет если США начнут изменять общемировую геополитику с помощью искусственного интеллекта?

Существует большая вероятность того, что советники Трампа, которые ведут его как марионетку, выступающую перед всем миром, используют искусственный интеллект (ИИ). Сочетание использования ИИ и традиционных подходов — это особая эффективная "гремучая смесь".

Анализируя внешнюю политику Трампа, отмечу, что она похожа на работу генеративной модели. Перечислю основные составляющие этой модели:

1. Резкие заявления

2. Демонстративная непредсказуемость

3. Быстрые развороты

На этих трёх китах-эффектах, генерируемой ИИ держится трамповская геополитика, но за этим эффектом может стоять не только искусственный интеллект. Эти приёмы и без ИИ имеют место в теории международных отношений, которой заполнена нейросеть, генерирующая речи и поведение Трампа. ИИ способен содержать в себе нечто генерирующее «модельный хаос». Это классических приём и ИИ его уже освоил.

Согласно моим исследованиям и анализу, благодаря этому генерируются стратегии, на основании которых формируется программа на резкую эскалацию, чтобы создать иллюзию манипулятивного напряжения. Имеет место расчёт на логику: если жертва манипуляции не может точно оценить пределы своей рациональности, цена игнорирования угрозы возрастает. Раньше так и было и без нейросетей. Эта программа имеет порой сбои и возможна аварийная эскалация и пользователь может себе сам навредить.

Непредсказуемость снижает управляемость.

Таким образом, будущее геополитической войны будет определяться столкновением противоборствующих ИИ разных сторон конфликта. Если у страны не будет своей доморощенной ИИ, то она будет обречена.

В настоящее время в основе ИИ лежат генеративные языковые модели. Именно это сердцевина успеха, как когда-то сердцевиной успеха был знание о механизмах поведения ядра в атоме. Позднее в основе будут лежать иные механизмы в связи с качественной трансформацией деятельности нейросетей, в частности, основанных на когнитивной теории экзистома мозга (см. Р. Р. Гарифуллин, Геном, коннектом, когнитом, экзистом: мозговые механизмы возникновения субъективного мира и нанопсихология.

С моей точки зрения, только теория экзистома мозга в дальнейшем позволит вырваться ИИ из примитивных математических механизмов "мастурбации" рекурсий и копирований, в генерацию творческих и креативных процессов ИИ.

Мой анализ с помощью самих ИИ показал, что администрация США использует генеративный ИИ как инфраструктуру государства. В американском оборонном и управленческом контуре генеративный ИИ институционализирован.

У Пентагона существуют специализированные руководства по ответственному ИИ и методические рамки применения генеративных моделей в аналитике и коммуникациях. Речь идёт об ИИ, генерирующим ускорение анализа, сценарное моделирование, работу с массивами текстов.

Само ИИ отвечает, что Трамп не принимает подсказки ChatGPT. Конечно, это не так. Контент-анализ речей Трампа, проведённых мною, показал. что в них присутствуют шаблонные логические каркасы:

«Мы были слабы → теперь мы сильные»

«Другой обманывал → мы исправили»

«Катастрофа → лучшее решение в истории»

Всё это общие и универсальные формулировки, которые не зависят от темы (торговля, НАТО, миграция, Китай). Они легко масштабируются и допускают резкую замену переменных без изменения структуры. Советники Трампа тупо паразитируют на этих шаблонах. Идет смена аргументов, но не логики.

Таким образом, мир благодаря США, которые используют ИИ в отношении всей нашей планеты, будет засоряться проектами, которые далеки от сущности происходящего на Земле. В ответ мир будет отвечать неуправляемыми катастрофами, о которых уже давно говорили философы-постмодернисты.



