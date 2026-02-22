 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Брянской областях

ВСУ атаковали гражданский автомобиль возле хутора Красиво Борисовского округа Белгородской области, ранены трёхлетняя девочка и мужчина. Возле села Головчино дрон атаковал автомобиль, ранены мужчина и женщина, в Головчине повреждены предприятие и автомобиль. Также атакованы Графовка, Новая Таволжанка, Мешковое, Вознесеновка, Грайворон, Замостье, Новостроевка-Первая, Екатериновка, Красная Яруга, повреждены жилые дома, автомобили, ЛЭП, коммерческие объекты и объекты инфраструктуры. Вблизи хутора Первомайский дрон ударил по автомобилю, погиб мирный житель, в Церковном тяжело ранена женщина (травматическая ампутация ноги).
В Брянской области дрон ВСУ ударил по селу Подывотье, ранен мирный житель. Также ранен мирный житель в селе Некислица.
На всей территории Запорожской области из-за обстрелов ВСУ пропало энергоснабжение; в Бердянске остановлено водоснабжение.
Из-за атаки беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза в Луганске.
