В Минобороны РФ сообщили, что "Телеграм" на фронте не используется

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют только штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram", - подчеркнули в ведомстве, отметив, что имеющиеся

каналы связи обеспечивают устойчивую работу и взаимодействие всех элементов системы управления в зоне проведения спецоперации.

