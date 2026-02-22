В Минобороны РФ сообщили, что "Телеграм" на фронте не используется

Подразделения российской армии, выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, используют только штатные средства связи, не завязанные на "Телеграм", заявили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют только штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram", - подчеркнули в ведомстве, отметив, что имеющиеся каналы связи обеспечивают устойчивую работу и взаимодействие всех элементов системы управления в зоне проведения спецоперации.
Один из бойцов войск беспилотных систем с позывным Спрут также сказал
, что "Телеграмом" не пользуются, т.к. "этот мессенджер имеет зарубежные серверы. Соответственно, вся наша переписка была бы им слита. Нам наше Отечество предоставило российскую разработку, отечественный мессенджер, который закрывает все наши потребности - это и голосовые чаты, и видеоконференции, и текстовые переписки, и отправка файлов, и редактирование файлов. И никакой забугорщины нам не надо".
В то же время выражается иная точка зрения, из коей следует, что, при всём наличии
штатных средств связи, "Телеграм" на фронте полезен
.