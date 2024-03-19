Только 28% школ Уэльса уведомят родителей, если дети заявят, что хотят "поменять пол"

Хотя в Англии в минувшем году школы, наконец, обязали ставить родителей в известность при первой же возможности, если их дети начинают спрашивать персонал о "смене пола" (при этом проводить "дискуссии" на эту тему можно, не сообщая родственникам), в Уэльсе не делается и этого. По данным "Дейли Мейл", лишь 28% валлийских школ заверили, что сразу же проинформируют семью о желании ученика. 38% заявили, что они не будут уведомлять семью "автоматически", а в 29% школ даже сказали, что они проинформируют родителей только в том случае, если ученик даст своё разрешение.

76% школ предлагают своим учащимся обращаться к таким детям "с их предпочтительными местоимениями", а 70% предлагают "гендерно нейтральный" туалет. Более половины школ разрешают учащимся вступать в спортивные группы в соответствии с полом, к которому те себя относят.



