В Британии более 300 школ не будут называть детей мальчиками и девочками; в пансионах юноши смогут ночевать в женских спальнях

В Британии
сотрудники более трёхсот школ и детских садов, куда ходят дети от двух лет, перестанут говорить о своих воспитанниках "мальчики и девочки", "она и он", внедряя вместо этого выражения "молодые люди" и "они". Нововведение касается организаций, находящихся под попечением влиятельной благотворительной организации "Стоунволл", называющей такой подход "программой чемпионов". Другие требования программы: наличие "гендерно-нейтральных" туалетов и ношение мальчиками и девочками одинаковой формы. При этом "Стоунволл" получает не только комиссионные от школ, но и гранты от правительств Шотландии и Уэльса.
В Британии же ряд платных школ (стоимость обучения в некоторых из них доходит до 45 тыс. фунтов в год, т.е. более 5 млн рублей) позволяет "трансгендерным" учащимся ночевать в спальнях соответственно полу, к которому учащиеся сами себя относят. Эта политика расходится даже с правительственными установлениями, согласно которым
"ни одному ребенку не должно быть позволено делить комнату с ребенком противоположного пола".