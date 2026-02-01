 

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Похоже, что бум популярности, некогда породивший армию юристов и экономистов сомнительной квалификации, теперь повторяется в сфере информационных технологий. Рынок IT оказался переполнен мнимыми специалистами, чьё присутствие существенно деградировало условия труда и доверие со стороны работодателей.

 

Это явление вряд ли связано с глобальным экономическим кризисом — биржевые индексы пока не демонстрируют драматического падения. Однако реальность такова: достойные зарплаты сегодня предлагают преимущественно техногиганты, крупные банки и маркетплейсы. В малом и среднем бизнесе аналогичные позиции оплачиваются вдвое скромнее.

 

При этом существует ещё и обширный «теневой» сектор — онлайн-ставки, казино и смежные индустрии. Недаром министр финансов Антон Силуанов недавно обратился к президенту России с предложением легализовать онлайн-казино через специального оператора, обязывающего отчислять не менее 30 % выручки в бюджет. По оценкам, это может ежегодно приносить казне до 100 млрд рублей. Между тем, оборот нелегального сегмента азартных игр в стране уже превышает 3 триллиона рублей в год.

 

Радоваться ли этому? Покажет время. Но важно не допустить, чтобы Россия превратилась в проигравшуюся лудоманку. Здесь необходима чёткая «красная линия», за которой начинается системная опасность.

 

Бюджеты заказчиков действительно сокращаются — отчасти из-за внешнеполитической ситуации и санкций. Однако сваливать собственные недостатки на внешние факторы — путь в никуда. Санкции должны быть стимулом к развитию, а не оправданием бездействия. Гораздо больший удар по рынку IT нанёс массовый уход западных компаний и капитала: лишних денег стало меньше, а вместе с ними — и заказов.

 

Привилегированное положение IT-специалистов стремительно уходит в прошлое. Компании повсеместно сокращают штаты, а для новичков единственный способ пробиться в профессию — научиться убедительно блефовать.

 

Причина кроется в технологическом сдвиге: простые задачи, которые раньше выполняли джуниоры — написание скриптов, unit-тестов, документации, базовая вёрстка — теперь в 80–90 % случаев решаются ИИ-агентами под контролем человека. Фактически, классическая роль джуна исчезла. На рынке они, конечно, есть — но в поле зрения работодателя их практически нет.

 

За последние 3–4 года сложилась парадоксальная ситуация: чтобы просто попасть на собеседование, начинающий специалист вынужден называть себя middle-разработчиком. Эта необходимость маскировать неопытность породила целую индустрию «менторства», где людей учат не программированию, а искусству имитации компетентности. Так возникла настоящая «технология блефомании» — симулякр профессионализма, который в нынешнее сложное время для России особенно опасен.

 

Менторы прогоняют учеников по всем возможным вопросам с собеседований, берут процент от первой зарплаты и сопровождают на испытательном сроке. Интересно, что по той же модели действуют и сами middle-специалисты, маскируясь под senior-разработчиков. Выявить обман на старте почти невозможно: ответы на стандартные вопросы давно отрепетированы до автоматизма.

 

Массовость этого явления делает жизнь честных соискателей ещё труднее. Ложь начинается уже с резюме. Ключевая проблема 2026 года — повсеместное использование ИИ для выполнения тестовых заданий и генерации идеальных портфолио. На собеседовании же часто выясняется, что кандидат не владеет даже фундаментальными основами своей специальности. Это обесценивает традиционные методы отбора — скрининг резюме и тестовые задания — и вынуждает рекрутеров искать новые инструменты первичной оценки.

 

Всё вышеизложенное указывает на тревожную тенденцию: сфера информационных технологий — та самая «сакральная» отрасль, на которую Россия делает ставку для экономического выживания в условиях глобальной нестабильности, — рискует превратиться в болото симулякров и профессиональной туфты.

 

На эти деградационные процессы должны обратить внимание компетентные государственные и профессиональные структуры. Да, подобная «блефомания» наблюдается и в других странах — но это не должно становиться оправданием для бездействия. Особенно когда речь идёт о будущем страны.

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минфин предложил легализовать в РФ онлайн-казино ради 100 млрд рублей
» ЦБ будет отслеживать платежи физлиц "при наличии подозрений"
» Налоги для казино и букмекерских компаний могут увеличиться в 10 раз
» Российские ВУЗы готовятся открыть онлайн-обучение
» Силуанов подтвердил возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и Белгородской области

  • 18:25
  • 489

Совет мира: Трампистское Содружество наций

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

О курсе доллара и предвзятых мнениях

Искусственный интеллект как носитель власти

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Запорожской и Белгородской областях

  • 22:03
  • 553
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram