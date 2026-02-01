Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Похоже, что бум популярности, некогда породивший армию юристов и экономистов сомнительной квалификации, теперь повторяется в сфере информационных технологий. Рынок IT оказался переполнен мнимыми специалистами, чьё присутствие существенно деградировало условия труда и доверие со стороны работодателей.

Это явление вряд ли связано с глобальным экономическим кризисом — биржевые индексы пока не демонстрируют драматического падения. Однако реальность такова: достойные зарплаты сегодня предлагают преимущественно техногиганты, крупные банки и маркетплейсы. В малом и среднем бизнесе аналогичные позиции оплачиваются вдвое скромнее.

При этом существует ещё и обширный «теневой» сектор — онлайн-ставки, казино и смежные индустрии. Недаром министр финансов Антон Силуанов недавно обратился к президенту России с предложением легализовать онлайн-казино через специального оператора, обязывающего отчислять не менее 30 % выручки в бюджет. По оценкам, это может ежегодно приносить казне до 100 млрд рублей. Между тем, оборот нелегального сегмента азартных игр в стране уже превышает 3 триллиона рублей в год.

Радоваться ли этому? Покажет время. Но важно не допустить, чтобы Россия превратилась в проигравшуюся лудоманку. Здесь необходима чёткая «красная линия», за которой начинается системная опасность.

Бюджеты заказчиков действительно сокращаются — отчасти из-за внешнеполитической ситуации и санкций. Однако сваливать собственные недостатки на внешние факторы — путь в никуда. Санкции должны быть стимулом к развитию, а не оправданием бездействия. Гораздо больший удар по рынку IT нанёс массовый уход западных компаний и капитала: лишних денег стало меньше, а вместе с ними — и заказов.

Привилегированное положение IT-специалистов стремительно уходит в прошлое. Компании повсеместно сокращают штаты, а для новичков единственный способ пробиться в профессию — научиться убедительно блефовать.

Причина кроется в технологическом сдвиге: простые задачи, которые раньше выполняли джуниоры — написание скриптов, unit-тестов, документации, базовая вёрстка — теперь в 80–90 % случаев решаются ИИ-агентами под контролем человека. Фактически, классическая роль джуна исчезла. На рынке они, конечно, есть — но в поле зрения работодателя их практически нет.

За последние 3–4 года сложилась парадоксальная ситуация: чтобы просто попасть на собеседование, начинающий специалист вынужден называть себя middle-разработчиком. Эта необходимость маскировать неопытность породила целую индустрию «менторства», где людей учат не программированию, а искусству имитации компетентности. Так возникла настоящая «технология блефомании» — симулякр профессионализма, который в нынешнее сложное время для России особенно опасен.

Менторы прогоняют учеников по всем возможным вопросам с собеседований, берут процент от первой зарплаты и сопровождают на испытательном сроке. Интересно, что по той же модели действуют и сами middle-специалисты, маскируясь под senior-разработчиков. Выявить обман на старте почти невозможно: ответы на стандартные вопросы давно отрепетированы до автоматизма.

Массовость этого явления делает жизнь честных соискателей ещё труднее. Ложь начинается уже с резюме. Ключевая проблема 2026 года — повсеместное использование ИИ для выполнения тестовых заданий и генерации идеальных портфолио. На собеседовании же часто выясняется, что кандидат не владеет даже фундаментальными основами своей специальности. Это обесценивает традиционные методы отбора — скрининг резюме и тестовые задания — и вынуждает рекрутеров искать новые инструменты первичной оценки.

Всё вышеизложенное указывает на тревожную тенденцию: сфера информационных технологий — та самая «сакральная» отрасль, на которую Россия делает ставку для экономического выживания в условиях глобальной нестабильности, — рискует превратиться в болото симулякров и профессиональной туфты.

На эти деградационные процессы должны обратить внимание компетентные государственные и профессиональные структуры. Да, подобная «блефомания» наблюдается и в других странах — но это не должно становиться оправданием для бездействия. Особенно когда речь идёт о будущем страны.



