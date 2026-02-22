 

В Дании, Финляндии и Британии высказались о поддержке Украины

Власти Дании приняли решение выделить Украине в 2026 году ещё 600 млн долларов, таким образом суммарная поддержка от Дании в 2026 году составит 2,2 млрд долларов.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала увеличить поддержку Украины и заявила, что РФ не добилась в войне положительных результатов; в то же время она назвала ситуацию с усилением давления на Россию игрой в кошки-мышки.
В британской разведке признают, что конфликт России с Украиной выгоден европейской оборонной промышленности, а также британских компаний, которые зафиксировали рекордную прибыль. При этом «увеличение оборонных бюджетов оправдывается как неизбежный ответ на постоянную угрозу. Для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует иметь негативные политические последствия, обнажив социальные и энергетические издержки последних лет».

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Опубликован рейтинг стран, сидящих на антидепрессантах. На первых местах Исландия, Португалия и Канада
» Дания отказалась участвовать в обсуждении взрывов на "Северных потоках" в СБ ООН
» Китай наторговал за рубежом 262,2 млрд. долларов
» Финляндии пришелся не по нраву "энергомост" с Россией
» Россия расплатилась с Парижским клубом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Почему падает рождаемость?

Американцы дали школьникам больше технологий, и школьники поглупели

  • 17:00
  • 382

В Дании, Финляндии и Британии высказались о поддержке Украины

  • 16:45
  • 390

О разрешённых играх и запрещённой масленице

Таджикистан официально признал российские сертификаты халяль

  • 08:50
  • 532

В Минобороны РФ сообщили, что "Телеграм" на фронте не используется

  • 08:36
  • 577
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram