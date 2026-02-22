В Дании, Финляндии и Британии высказались о поддержке Украины

Власти Дании приняли решение
выделить Украине в 2026 году ещё 600 млн долларов, таким образом суммарная поддержка от Дании в 2026 году составит 2,2 млрд долларов.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала увеличить поддержку Украины и заявила, что РФ не добилась в войне положительных результатов; в то же время она назвала ситуацию с усилением давления на Россию игрой в кошки-мышки
.
В британской разведке признают, что конфликт России с Украиной выгоден европейской оборонной промышленности, а также британских компаний, которые зафиксировали рекордную прибыль. При этом «увеличение оборонных бюджетов оправдывается как неизбежный ответ на постоянную угрозу. Для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует иметь негативные политические последствия, обнажив социальные и энергетические издержки последних лет».