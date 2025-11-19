 

Илон Маск будет получать больше, чем все 1,4 млн учителей начальных школ США вместе взятые

Бизнесмен Илон Маск в результате получения премии в $1 трлн в ближайшие 10 лет будет ежегодно зарабатывать больше, чем все учителя начальных школ в США вместе взятые, свидетельствуют подсчёты газеты "Вашингтон Пост". И эти деньги он получит лишь за счёт выплаты ему "компенсационного пакета" акционерами "Теслы".

В публикации отмечается, что Маск получит $1 трлн в ближайшие 10 лет, что эквивалентно среднему доходу в размере $100 млрд за год. Эта сумма превышает общий доход всех 1,4 млн учителей начальных школ в США, которые по статистике за 2024 год получили в сумме $97 млрд. Кроме того, газета подсчитала, что все 917 тыс. кадровых специалистов в США за прошлый год заработали почти на $27 млрд меньше, чем будет получать Маск. Сравниться с бизнесменом в годовом доходе смогли лишь все 3,2 млн американских кассиров.

Илон Маск в 2024 году стал самым богатым человеком в истории, к декабрю 2024 года его состояние превысило $400 млрд. В октябре нынешнего года предприниматель стал первым человеком, чьё состояние достигло $500 млрд. Этот стремительный рост произошёл после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, чью предвыборную кампанию финансировал Маск.

На благотворительность Маск в 2024 году пожертвовал $474 млн.

