О разрешённых играх и запрещённой масленице

В июле 2024 года я в Москве шла по бульварам, где совершался какой-то очередной театральный фестиваль, и толпы людей отдыхали и веселились.

А шла я по бульварам на Чистые Пруды, в книжный магазин "Листва", и когда пришла туда - слушала лекцию инструктора штурмовых подразделений Святослава Голикова. Вот эта лекция , кстати.

И было странно и даже дико, что рядом несметные толпы москвичей и гостей столицы забавляются театральным фестивалем, а вот здесь - рассказ про действительно тяжёлое положение и большие потери на фронте воюющей страны.

Потом я всё-таки стала относиться к этому раз-двоению проще. Всё-таки очень трудно, даже не совсем справедливо требовать от людей большей серьёзности, чем от них требует государство. Если инстинкт самосохранения государства не вступает в конфликт с такой ситуацией - значит, люди тем более имеют право расслабиться и получать удовольствие.





За десять лет до того, в далёком июле 2014 года, я была в горстке тех, кто пытался выйти на Красную площадь и призвать к открытой поддержке воюющего Донбасса. Ну, просто вернулась тогда из Луганска, была под впечатлением . Красная площадь была перекрыта. Вот и весь результат.

Всё надо делать вовремя. А если вовремя не сделать - то могут быть уже и фестивали во всю ивановскую, это не так чтобы принципиально что-то меняет.

И вот теперь в воюющей стране мы обращаем внимание на то, что нам запретили Бакшевскую масленицу. Да ещё так капитально запретили . Очевидно, в этом случае инстинкт самосохранения государства вступил в противоречие с масленицей. Только это не имеет отношения к войне. Это имеет отношение к тому внутреннему распорядку, что ожидает россиян. Вообще, внутренняя политика имеет то преимущество перед внешней, что здесь власти можно себе не отказывать и себя не сдерживать. И тем психологически компенсировать неудачи внешней.





Только не надо представлять дело так, что это какой-то прежде небывалый репрессивный выверт: мол, людям запретили гулять в лесу. А вот когда весной-летом 2020 года людям запрещали гулять на природе (ещё в июне 2021-го в Покровском-Стрешневе видела перемотанные лентами беседки) - это было, по-вашему, что? Ковид, да? Не-на-до. Это была репетиция подчинения с отвлечением на "спасайте жизни (оставайтесь дома)". Она была тогда. И интеллигенция помалкивала, она согласилась считать, что так и надо, мол, "весь цивилизованный мир так делает". Хотя это никогда не было надо, и "весь цивилизованный мир" делал бесполезное и вредное. Это была мировая репетиция произвольного закручивания гаек, она прошла успешно.

Сейчас мне (хоть не имею на это счёт совершенно никакого сокровенного и профессионального знания) представляется, что мы очень мало что можем поделать с войной. Нет предположений. Зато в плане внутреннего контроля - богатые перспективы. Интересным образом театральные фестивали, китайский новый год, международные спортивные состязания, в которых при толике здравого смысла России вообще не следовало участвовать, - элемент этого контроля. Каналы для переключения внимания. И люди зачастую сами этого хотят, даже постыдные и несправедливые "олимпийские игры" - смотрят, и новости забиты этой шелухой.

Есть, впрочем, аргумент другого плана: в Белгородской области, где за последние три года бывала трижды, каждый день обстрелы, гибнут люди, множество раненых, отключения электроэнергии, воды, тепла (о создании санитарной зоны впервые было сказано в июне 2023 года ). Но белгородцы, живущие во всём этом, избегают говорить о войне. Наверное, они были бы не против и театрального фестиваля. В конце концов, в Великую Отечественную артисты выезжали непосредственно на фронт. Дело всё-таки не в том, чтоб на время войны запретить развлечения, - наверное, дело в том, чем развлечения при этом являются.



Тогда зачем запрещать масленицу? Да просто лотерея. Надо на чём-то потренировать безусловный контроль - вот, тренируют. В следующий раз могут даже и какое-то диаспоральное мероприятие запретить. Дело в том, что государству в самом деле - безразлично. Когда оно говорит, что оно многонациональное, этому следует верить. Таким оно и останется даже при травматических сценариях будущего.











