 

Таджикистан официально признал российские сертификаты халяль

Таджикистан официально признал российские сертификаты халяль, сообщили в Роскачестве, приветствуя открывшийся беспрепятственный доступ на рынок Таджикистана: бизнес освобождается от необходимости повторного получения местных сертификатов.

"Российские производители продукции, сертифицированной органом "Роскачество - халяль", получили прямой доступ на рынок республики Таджикистан без прохождения дополнительных процедур. Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве республики Таджикистан ("Таджикстандарт") официально подтвердило признание сертификатов соответствия "Халяль", выданных российским аккредитованным органом (...) Признание халяль-сертификатов открывает новые горизонты для российских экспортеров, работающих в сегменте продукции, соответствующей нормам ислама. Таджикистан является партнером России, и спрос на качественную халяль-продукцию на его рынке стабильно растёт".

 

В то же время некоторые православные священники обращают внимание на то, что маркировка «Халяль» означает, что "часть выручки от продаж направляется в мусульманские уммы", а Христианство не поддерживает финансирование других религий.

 




