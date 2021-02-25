Китай скупает британские частные школы

Множество независимых школ Британии находятся под угрозой закрытия из-за ковид-ограничений, и к ним приценивается Китай.

Китай уже купил семнадцать британских школ (в 2020-м -- три школы), причём в девяти случаях за покупкой стояли высокопоставленные члены Коммунистической партии Китая. В числе покупок есть даже Riddlesworth Hall Preparatory School в Норфолке, где училась принцесса Диана, и новые владельцы не стесняются использовать эту связь для рекламы.

Учащимся приобретённых школ предлагается изучать китайский язык и культуру, а заодно и преподносится "обелённый" образ Китая. Подобную экспансию страна намерена производить в Малайзии, ОАЭ, Тайланде, Южной Африке, Нигерии и "других странах".



