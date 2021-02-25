 

Китай скупает британские частные школы

Множество независимых школ Британии находятся под угрозой закрытия из-за ковид-ограничений, и к ним приценивается Китай. 
Китай уже купил семнадцать британских школ (в 2020-м -- три школы), причём в девяти случаях за покупкой стояли высокопоставленные члены Коммунистической партии Китая. В числе покупок есть даже Riddlesworth Hall Preparatory School в Норфолке, где училась принцесса Диана, и новые владельцы не стесняются использовать эту связь для рекламы.
Учащимся приобретённых школ предлагается изучать китайский язык и культуру, а заодно и преподносится "обелённый" образ Китая. Подобную экспансию страна намерена производить в Малайзии, ОАЭ, Тайланде, Южной Африке, Нигерии и "других странах".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Неприязнь к Китаю в развитых странах достигла максимума
» На Украине дети впервые пошли в школы, среди которых не осталось ни одной русской
» В России закроется более тысячи школ
» Нигерия обгоняет РФ по объему китайских инвестиций
» Китай введет войска в Киргизию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Обезьянья лапка Железного Феликса

Обезьянья лапка Железного Феликса

Не «братские народы», а триединый русский народ

Не «братские народы», а триединый русский народ

Почему цивилизация отступает?

Почему цивилизация отступает?

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Обезьянья лапка Железного Феликса

Обезьянья лапка Железного Феликса

Китай скупает британские частные школы

  • 00:39
  • 321

Штрафы, офшоры и блокировка сайтов: Путин подписал ряд указов

  • 00:07
  • 311

Сбербанк увеличил срок кредитования по "льготной ипотеке" до 30 лет

  • 23:23
  • 299

МВФ прогнозирует бедность

  • 23:12
  • 284

Вакцинация и дискриминация: новый путь Израиля

  • 22:37
  • 368
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru