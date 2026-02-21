 

Эксперт рассказал, как защититься от смартфонов, собирающих персональные данные

 

Смартфоны круглосуточно собирают данные о своих владельцах, рассказал "Ленте.ру" эксперт программных продуктов компании «Код безопасности» Максим Александров. Чтобы защититься от слежки, он посоветовал обратить внимание на настройки геолокации смартфона. Сведения о местоположении владельца устройства — ценный материал, за который рекламные сети готовы платить.

«Google по умолчанию ведет детальную историю перемещений. Чтобы это прекратить, владельцам устройств с ОС Android необходимо зайти в настройки, найти раздел Google, далее — "Настройки Google", "Местоположение" и отключить пункт "Отслеживание местоположения". Это остановит сбор данных, которые лишь прикрываются "улучшением сервиса"», — порекомендовал Александров.

Пользователям iPhone нужно найти в разделе с настройками пункт меню «Конфиденциальность и безопасность», а потом — «Службы геолокации». После этого владелец устройства увидит список всех приложений, имеющих доступ к координатам. Александров посоветовал оставить для карт и сервиса погоды вариант «При использовании», а для всех остальных выбрать вариант «Никогда»

Корпорации хранят сведения обо всех действиях пользователей в онлайн-пространстве — от поисковых запросов и истории посещения до открытых приложений. Благодаря этому они собирают полноценное цифровое досье, которое однажды может быть использовано против владельца устройства. Чтобы воспрепятствовать этому, пользователям устройств с ОС Android Александров посоветовал из раздела «Настройки Google», перейти в «Управление аккаунтом», а потом — в «Данные и конфиденциальность», где можно отключить пункт «История приложений и веб-поиска». После этого он порекомендовал нажать на пункт «Управление историей» и удалить все накопленные данные. На iPhone из блока «Конфиденциальность и безопасность» нужно перейти в подменю «Отслеживание», где необходимо отключить пункт «Разрешить приложениям запрашивать отслеживание».

«Мало кто знает, но у каждого смартфона есть уникальный рекламный идентификатор. Именно по нему алгоритмы распознают пользователя в приложениях и на сайтах, чтобы преследовать рекламой после любого запроса», — добавил Александров.

На устройствах с Android этого можно избежать, отключив «Персонализацию рекламы» в разделе «Реклама» настроек Google. Кроме того, стоит удалить уже собранный профиль, сбросив рекламный идентификатор. Поклонникам iOS Александров посоветовал отключить «персонализированные объявления». Найти этот пункт можно в блоке «Реклама от Apple», размещенном в меню «Конфиденциальность и безопасность».

 

Известны случаи, когда хакеры получают доступ к сети "цифрового дома", его паролям и камерам, взламывая "умную кормушку" или "умный пылесос"


