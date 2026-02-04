ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, Херсонской, Белгородской, Брянской областях

Молодой мужчина и двадцатилетняя девушка погибли
от удара дрона ВСУ по микроавтобусу в с. Новокраснянка Кременского района ЛНР.
88-летняя женщина погибла
в Голой Пристани Херсонской области; число раненых при атаке на МФЦ в Новой Каховке выросло до двенадцати (и трое погибли), ещё одна женщина ранена при обстреле магазина и автомобилей. ВСУ провели дистанционное минирование участка дороги между Васильевкой и Софиевкой Каховского муниципального округа Херсонской области, подорвался автомобиль. Жителям населённых пунктов временно запрещён выезд.
В посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал возле частного дома, ранен
мужчина, дом и припаркованный автомобиль повреждены.
В посёлке Глинищево Брянского района Брянской области комбинированной украинской атакой (в том числе из РСЗО "Хаймарс") полностью уничтожен кирпичный дом, ранена
женщина, повреждены 20 частных домов, многоквартирный дом и больница.