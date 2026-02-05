 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, Белгородской, Ростовской, Херсонской областях

Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Ровеньках (ЛНР), ранены пять человек - семья с тремя детьми от пяти месяцев до семи лет. Дом повреждён.
В Стрелецком в Белгородской области при ракетном обстреле со стороны ВСУ ранен мужчина, повреждены два частных дома. В Новостроевке-Первой и в Белянке дроны ВСУ ударили по автомобилям, ранены двое мужчин. Также стало известно о раненом ещё 3 февраля в Мокрой Орловке.
В Батайске Ростовской области ранен водитель грузовика, повреждены пять автомобилей и здание склада, в Новошахтинске повреждён частный дом.
В Большой Кардашинке Голопристанского округа Херсонской области артиллерийским обстрелом ранен 68-летний мужчина. В Костогрызове и Новой Маячке повреждены частные дома и автомобили. 
