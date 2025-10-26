 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ДНР, Белгородской, Херсонской, Брянской областях

Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в селе Илёк-Кошары Ракитянского района Белгородской области. В результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина в Масычеве. Десять человек, в том числе два подростка (12 и 14 лет), ранены при ударе ВСУ по Масловой Пристани в Шебекинском округе Белгородской области, один человек в тяжёлом состоянии. Также атакованы: Белгород, Нечаевка, Октябрьский, Ясные Зори, Чайки, Архангельское, Вознесеновка, Майский, повреждены автомобили, частные дома, сельхозпредприятия. Три человека ранены в Белгороде, три человека, в том числе четырнадцатилетний подросток, ранены в селе Дорогощь Грайворонского округа.
В результате украинского удара "хаймарсами" по Ясиноватой, ДНР, погибла семья: мать, отец и ребёнок.
В Херсонской области погиб мирный житель в Алёшках, в Новой Збурьевке дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи, в Каховке повреждена школа.
В селе Курово Погарского района Брянской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, ранена женщина.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ДНР, Белгородской, Херсонской, Брянской областях

Путин предсказал попытки ВСУ прорвать окружение и поручил минимизировать жертвы среди ВСУ

Прекращено уголовное дело против автора "Солдатской правды"

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

ИИ деградировал, потребляя контент из соцсетей

