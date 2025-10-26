ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ДНР, Белгородской, Херсонской, Брянской областях

Мирный житель погиб
при ударе дрона по грузовику в селе Илёк-Кошары Ракитянского района Белгородской области. В результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина в Масычеве. Десять человек, в том числе два подростка (12 и 14 лет), ранены
при ударе ВСУ по Масловой Пристани в Шебекинском округе Белгородской области, один человек в тяжёлом состоянии. Также атакованы: Белгород, Нечаевка, Октябрьский, Ясные Зори, Чайки, Архангельское, Вознесеновка, Майский, повреждены автомобили, частные дома, сельхозпредприятия. Три человека ранены
в Белгороде, три человека, в том числе четырнадцатилетний подросток, ранены в селе Дорогощь Грайворонского округа.