Россияне стали предпочитать быструю, удобную и неполезную готовую еду

Россияне стали чаще отказываться от традиционных моделей питания, подразумевающих домашнюю выпечку и семейные обеды, в пользу готовых блюд. По итогам исследования 2025 года выяснилось, что популярность традиционных моделей питания снизилась на 6-7 процентных пунктов, тогда как интерес граждан к готовой еде, напротив, сильно вырос. С июня 2023-го по начало лета 2025 года суммарный объём продаж в этом сегменте увеличился на 85 процентов в стоимостном выражении и достиг отметки в 81,4 миллиарда рублей. Реализация замороженных готовых блюд за это время увеличилась на 60 процентов. Главными причинами роста популярности такого рода блюд назвали быстроту и удобство их приготовления.

Стремительный рост спроса на готовые блюда в России фиксируется на фоне заметного удорожания продуктов питания. В целом продовольственная инфляция на внутреннем рынке опережает общую, и покупка готовых блюд может казаться более выгодной, чем самостоятельное приготовление.

Согласно результатам исследования Университетского колледжа Лондона, люди теряют больше веса, если готовят дома минимально обработанную еду, а не едят ультраобработанные и готовые продукты. При соблюдении диеты с минимальной обработкой продуктов количество приступов тяги к еде и способность им противостоять значительно улучшается по сравнению с диетой с высоким содержанием жиров и углеводов, несмотря на то что потеря веса часто сопровождается усилением тяги к еде. «Глобальная продовольственная система в настоящее время способствует ухудшению здоровья и ожирению, связанному с питанием, в частности из-за широкой доступности дешевой нездоровой пищи», — отметил автор исследования профессор Крис ван Таллекен.

Сейчас почти две трети населения России имеют избыточную массу тела, и каждый пятый из них болен ожирением.