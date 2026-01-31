ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Запорожской и Белгородской областях

Мужчина и семнадцатилетняя девушка ранены
в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. В Грайвороне за медицинской помощью обратилась женщина, раненая
29 января. В Шебекине от удара дрона ВСУ повреждены складское помещение и оборудование предприятия, в селе Зиборовка в результате прилёта боеприпаса повреждены два частных дома, газовая труба, два автомобиля и линия электропередачи, село частично обесточено. Также атакованы Сподарюшино, Красная Яруга, Староселье, Муром, Новая Таволжанка.