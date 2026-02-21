В России возник дефицит газомоторного топлива

Задержки поставок газомоторного топлива по железной дороге привели к возникновению локальных дефицитов в ряде регионов России. Так, в группе компаний «Реал-Инвест» утверждают, что вынуждены закрывать заправки в Нижегородской области. В перспективе под угрозой находятся поставки по контрактам с государственными и муниципальными учреждениями, в том числе войсковыми частями и автобусными парками. Просроченная поставка составляет 1,8 тысячи тонн или месячный объем продаж.

Сеть «Газэнергосеть-НН» сообщила, что топлива у нее осталось на два три дня, а некоторые газонаполнительные станции уже пусты. Аналогичная ситуация складывается в Московском регионе и Казани. В ООО «Ока-Пропан» подтвердили проблемы в Нижегородской области, добавив, что в Волгограде, Иваново и Ярославле газ у них уже закончился.

«Весь газ брошен на разных железнодорожных станциях, и до адресатов он не доходит», — подчеркнули в «Газэнергосети-НН». В «Реал-Инвесте» добавили, что на станции Сергач в Нижегородской области стоит эшелон с 2,5 тысячи тоннами газа.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил проблемы обильными снегопадами в регионе, при этом в Горьковской железной дороге утверждают, что «задержек в погрузке и отправлении грузовых составов, в том числе со сжиженным газом» не наблюдается.