72 тысячи иностранных граждан выдворены в 2025 году из РФ за нарушения, и их было бы ещё больше

72 тысячи иностранных граждан в 2025 году были выдворены из России за нарушения, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Колокольцев отметил, что сотрудники МВД могли бы выявить и ещё больше нарушителей, которые подлежат выдворению, но для этого нужно финансирование. "К сожалению, и на эти вопросы, выполнение ваших [то есть Госдумы] законодательных инициатив, нам тоже нужно финансирование", - подчеркнул глава МВД. В частности, он посетовал на низкие зарплаты московских полицейских: начинающие сотрудники полиции в Москве получают не более 86 тысяч рублей, а это примерно в два раза меньше средней зарплаты по городу.
Телеграм-канал "Многонационал" сообщает, что в Мурманской области значительно выросло число таксистов-мигрантов (в том числе перебравшихся сюда после запрета работать таксистами во многих других регионах), они вытесняют местных таксистов, при этом, не имея опыта поездок в условиях Арктики, создают множество аварийных ситуаций.