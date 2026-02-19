72 тысячи иностранных граждан выдворены в 2025 году из РФ за нарушения, и их было бы ещё больше

72 тысячи иностранных граждан в 2025 году были выдворены из России за нарушения, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Колокольцев отметил, что сотрудники МВД могли бы выявить и ещё больше нарушителей, которые подлежат выдворению, но для этого нужно финансирование. "К сожалению, и на эти вопросы, выполнение ваших [то есть Госдумы] законодательных инициатив, нам тоже нужно финансирование", - подчеркнул глава МВД. В частности, он посетовал на низкие зарплаты московских полицейских: начинающие сотрудники полиции в Москве получают не более 86 тысяч рублей, а это примерно в два раза меньше средней зарплаты по городу.





Телеграм-канал "Многонационал" сообщает, что в Мурманской области значительно выросло число таксистов-мигрантов (в том числе перебравшихся сюда после запрета работать таксистами во многих других регионах), они вытесняют местных таксистов, при этом, не имея опыта поездок в условиях Арктики, создают множество аварийных ситуаций.

Люди без опыта езды по нашим северным дорогам ездят в Териберку без лопат, без тросов, без буксировочных крюков, часто на летней или лысой резине. Любой, кто ездит по данному направлению, замечал, как агрессивно они ведут себя на дороге, обгоняют колонны (что категорически запрещено!), подрезают всех. А главное – застревают, попадают в ДТП, блокируют проезд. Только за 17 февраля на дороге было зафиксировано не менее 8 ДТП с их участием. Настоящей причиной недавнего коллапса стал именно житель Киргизии, который застрял в минимальном сугробе без лопаты. Девять других киргизов просто сидели в своих машинах следом за ним и даже не пытались ничего сделать. Потому что ни у кого из них нет лопат и тросов! И за это время дорогу замело полностью, из-за чего уже полноприводный подготовленный транспорт не мог пробиться через десяток застрявших Солярисов и Лачетти.