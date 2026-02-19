 

72 тысячи иностранных граждан выдворены в 2025 году из РФ за нарушения, и их было бы ещё больше

72 тысячи иностранных граждан в 2025 году были выдворены из России за нарушения, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Колокольцев отметил, что сотрудники МВД могли бы выявить и ещё больше нарушителей, которые подлежат выдворению, но для этого нужно финансирование. "К сожалению, и на эти вопросы, выполнение ваших [то есть Госдумы] законодательных инициатив, нам тоже нужно финансирование", - подчеркнул глава МВД. В частности, он посетовал на низкие зарплаты московских полицейских: начинающие сотрудники полиции в Москве получают не более 86 тысяч рублей, а это примерно в два раза меньше средней зарплаты по городу.  


Телеграм-канал "Многонационал" сообщает, что в Мурманской области значительно выросло число таксистов-мигрантов (в том числе перебравшихся сюда после запрета работать таксистами во многих других регионах), они вытесняют местных таксистов, при этом, не имея опыта поездок в условиях Арктики, создают множество аварийных ситуаций. 

Люди без опыта езды по нашим северным дорогам ездят в Териберку без лопат, без тросов, без буксировочных крюков, часто на летней или лысой резине. Любой, кто ездит по данному направлению, замечал, как агрессивно они ведут себя на дороге, обгоняют колонны (что категорически запрещено!), подрезают всех. А главное – застревают, попадают в ДТП, блокируют проезд. Только за 17 февраля на дороге было зафиксировано не менее 8 ДТП с их участием. Настоящей причиной недавнего коллапса стал именно житель Киргизии, который застрял в минимальном сугробе без лопаты. Девять других киргизов просто сидели в своих машинах следом за ним и даже не пытались ничего сделать. Потому что ни у кого из них нет лопат и тросов! И за это время дорогу замело полностью, из-за чего уже полноприводный подготовленный транспорт не мог пробиться через десяток застрявших Солярисов и Лачетти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мигранты похитили киргизов-таксистов, угрожали россиянам и обругали главу СК
» Глава Института демографии РАН заявила, что за мигрантов "нужно бороться", а по русским "будет корректировка"
» В Белгородской области этническая банда полгода вымогала деньги у таксистов
» В РФ выросло число ДТП с участием таксистов-мигрантов
» В этом году из России было выдворено 11 тысяч нелегальных мигрантов, в прошлом году - 30 тысяч
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава Верховного суда РФ заявил о большой нехватке судей и решил, что им помогут "Макс" и искусственный интеллект

  • 15:18
  • 266

ВСУ атакуют российские регионы, Белгород частично без света и тепла

  • 12:28
  • 237

72 тысячи иностранных граждан выдворены в 2025 году из РФ за нарушения, и их было бы ещё больше

  • 12:17
  • 395

РФ, Германия и Украина выразили разное видение происходящего на переговорах в Женеве

  • 11:56
  • 314

Песков сообщил, что у Кремля нет трудностей с ведением канала в Телеграме

  • 10:52
  • 406

Историк рассказал, какие затраты понёс СССР при освобождении Польши, которая теперь хочет "репараций"

  • 07:57
  • 443
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram