 

РФ, Германия и Украина выразили разное видение происходящего на переговорах в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что "никакие комментарии по существу дискуссии [об урегулировании на Украине] делаться не будут, потому что это будет вредить делу". Известно только (со слов министра иностранных дел Сергея Лаврова), что Москва и Вашингтон на переговорах в Женеве продолжили обсуждать "понимание Аляски". В то же время Грушко отмечает, что НАТО "пытается вновь выдвинуться в центр евроатлантических и европейских процессов, идет процесс перевооружения всех государств - членов альянса".
Между тем американский канал CNN сообщает о "постепенном, но значительном прогрессе", канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидает от переговоров никакого результата ("эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане", считает Мерц), а президент Украины Зеленский подчёркивает, что переговоры будут продолжаться в Швейцарии - то есть в Европе, что, с его точки зрения, важно. 

