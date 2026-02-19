РФ, Германия и Украина выразили разное видение происходящего на переговорах в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил
, что "никакие комментарии по существу дискуссии [об урегулировании на Украине] делаться не будут, потому что это будет вредить делу". Известно только (со слов министра иностранных дел Сергея Лаврова), что Москва и Вашингтон на переговорах в Женеве продолжили обсуждать "понимание Аляски"
. В то же время Грушко отмечает
, что НАТО "пытается вновь выдвинуться в центр евроатлантических и европейских процессов, идет процесс перевооружения всех государств - членов альянса".
Между тем американский канал CNN сообщает
о "постепенном, но значительном прогрессе", канцлер Германии Фридрих Мерц не ожидает от переговоров никакого результата ("эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане", считает
Мерц), а президент Украины Зеленский подчёркивает
, что переговоры будут продолжаться в Швейцарии - то есть в Европе, что, с его точки зрения, важно.