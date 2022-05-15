В РФ выросло число ДТП с участием таксистов-мигрантов

Число ДТП с участием таксистов-мигрантов в России в 2021 году выросло почти на 20% в сравнении с 2020-м годом; чаще всех в ДТП попадают граждане Киргизии. Всего в 2021 году зарегистрировано 973 ДТП с участием таксистов-мигрантов, в них погибли 29 и ранены 1 211 человек (число раненых также выросло - на 17,9%, число погибших не изменилось). Таксисты-мигранты виновны почти в 62% ДТП, в которых участвовали.

689 ДТП произошло с водителями из Киргизии (погибли 25 и ранены 845 человек). На втором и третьем местах по показателям аварийности водители из Таджикистана (100) и Узбекистана (95).