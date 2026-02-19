 

Историк рассказал, какие затраты понёс СССР при освобождении Польши, которая теперь хочет "репараций"

Пресс-секретарь кабинета министров Польши Адам Шлапка заявил, что в Польше "собирают материал" по оценке ущерба, который страна понесла от действий России, чтобы подготовить иск с требованием "репараций". 


Историк Алексей Исаев указал, что затраты Советского Союза на освобождение польской территории от нацистско-немецкой оккупации составили почти $5.5 млрд.

"Затраты советского государства за период освобождения Польши вкупе с расходами на польские формирования составили 28,6 млрд рублей. По официальному курсу на 1945 год один доллар США был эквивалентен 5 рублям 30 копейкам. То есть освобождение Польши обошлось СССР в сумму, равнозначную $5,4 млрд. Для сравнения: Манхеттенский проект по созданию атомной бомбы обошелся США в $1,9-2 млрд".

Также решениями Сталина был сохранён в целости Силезский промышленный район и переданы Польше развитые в промышленном отношении районы Германии - Силезия, Данциг и Свинемюнде, ныне - Гданьск и Свиноустье. "В послевоенный период эти щедрые подарки Сталина позволили Польше построить по советскому заказу буквально сотни кораблей и судов для военного и гражданского флота", - отметил Исаев, сообщив, что самой большой серией из 28 единиц были десантные корабли. К 1966 году в Польше уже строились 15 танкеров и 46 многоцелевых судов. "За восемь лет до этого - в 1958-м - СССР передал Польше лицензию на производство самолетов Ан-2 советской разработки (их же и продавали поляки СССР). Всего было построено около 10 тыс. самолетов".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Польше в День независимости прошёл антисемитский марш
» Выборы в Госдуму 2016 обошлись в рекордную сумму 5 млрд рублей
» Польша готовится разместить ядерное оружие НАТО
» Россия обвинила Польшу в развязывании Второй мировой войны
» Банки списывают миллиарды
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава Верховного суда РФ заявил о большой нехватке судей и решил, что им помогут "Макс" и искусственный интеллект

  • 15:18
  • 266

ВСУ атакуют российские регионы, Белгород частично без света и тепла

  • 12:28
  • 237

72 тысячи иностранных граждан выдворены в 2025 году из РФ за нарушения, и их было бы ещё больше

  • 12:17
  • 395

РФ, Германия и Украина выразили разное видение происходящего на переговорах в Женеве

  • 11:56
  • 314

Песков сообщил, что у Кремля нет трудностей с ведением канала в Телеграме

  • 10:52
  • 406

Историк рассказал, какие затраты понёс СССР при освобождении Польши, которая теперь хочет "репараций"

  • 07:57
  • 443
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram