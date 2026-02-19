Пресс-секретарь кабинета министров Польши Адам Шлапка заявил, что в Польше "собирают материал" по оценке ущерба, который страна понесла от действий России, чтобы подготовить иск с требованием "репараций".





Историк Алексей Исаев указал, что затраты Советского Союза на освобождение польской территории от нацистско-немецкой оккупации составили почти $5.5 млрд.

"Затраты советского государства за период освобождения Польши вкупе с расходами на польские формирования составили 28,6 млрд рублей. По официальному курсу на 1945 год один доллар США был эквивалентен 5 рублям 30 копейкам. То есть освобождение Польши обошлось СССР в сумму, равнозначную $5,4 млрд. Для сравнения: Манхеттенский проект по созданию атомной бомбы обошелся США в $1,9-2 млрд".

Также решениями Сталина был сохранён в целости Силезский промышленный район и переданы Польше развитые в промышленном отношении районы Германии - Силезия, Данциг и Свинемюнде, ныне - Гданьск и Свиноустье. "В послевоенный период эти щедрые подарки Сталина позволили Польше построить по советскому заказу буквально сотни кораблей и судов для военного и гражданского флота", - отметил Исаев, сообщив, что самой большой серией из 28 единиц были десантные корабли. К 1966 году в Польше уже строились 15 танкеров и 46 многоцелевых судов. "За восемь лет до этого - в 1958-м - СССР передал Польше лицензию на производство самолетов Ан-2 советской разработки (их же и продавали поляки СССР). Всего было построено около 10 тыс. самолетов".