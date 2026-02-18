В Казахстане подписан закон о требованиях к артистам, главы Белоруссии и Франции высказались против свобод

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который обяжет зарубежных артистов согласовывать своё творчество с местными властями. Предполагается, что документ направлен на «поддержку и развитие креативных индустрий республики». Согласно ему, артисты, которые приезжают в страну ради выступлений, должны будут раскрывать содержание своего творчества. «В договоре будут прописаны обязательства, связанные в первую очередь с композициями, которые они исполняют, чтобы они не подрывали национальный строй, не пропагандировали порнографию и наркотики», — заявил заместитель министра культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.





Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись на то, что ею пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием. Макрон добавил, что хочет ограничительными мерами избежать «расистских и ненавистнических высказываний», чтобы поддерживать общественный порядок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая отчёт правительства за 2025 год, выразил мнение, что диктатура всегда была нужна, в отличие от разделения властей. При этом он сослался на президента США Дональда Трампа:

"Диктатура. Даже Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность. А не то, как нас учили - разделение властей. Разделились. А те, кто хотели - китайцы - выжить, они не делили. Они взяли, мобилизовали и работали".

Лукашенко признал, что в 2020 года, когда в республике произошли протесты, выступил как диктатор, и обосновал это интересами детей: "Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я выступил не как президент, а как диктатор, я это понимаю. Ну, сейчас время такое. Встряхнитесь, если вы хотите, чтобы наши дети нормально жили".