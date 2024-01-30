 

В Белгородской области этническая банда полгода вымогала деньги у таксистов

Как сообщает телеграм-канал "Белгород №1", с августа 2023 года выходцы из Дагестана с применением угроз и физической силы вымогали деньги у таксистов в Валуйском округе. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, при задержании у них также были найдены наркотики.
Информацию дополняет подписчик телеграм-канала "Многонационал":
«По таксистам в Солотях, эти уроды не давали туда приезжать другим такси типа Яндекс, а бомбилы ломят с бойцов конские ценники. Для понимания, поездка в Белгород стоит от 20 до 30 тыс. руб хотя ее цена в обычном такси не превышает 5 тыс. руб.».
Вымогательства происходили в непосредственной близости от пункта постоянной дислокации 3 МСД 20 ОА МО РФ, жертвами преступной схемы становились военнослужащие.

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APN.ru