В Белгородской области этническая банда полгода вымогала деньги у таксистов

«По таксистам в Солотях, эти уроды не давали туда приезжать другим такси типа Яндекс, а бомбилы ломят с бойцов конские ценники. Для понимания, поездка в Белгород стоит от 20 до 30 тыс. руб хотя ее цена в обычном такси не превышает 5 тыс. руб.».