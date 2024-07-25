Мигранты похитили киргизов-таксистов, угрожали россиянам и обругали главу СК

Как сообщает канал "Многонационал", в Московской области трое граждан Таджикистана "похитили, избили и опустили"
таксистов из Киргизии (новых граждан РФ), вымогая у них деньги.
На Ямале мигрант-таксист угрожал расправой
гражданам РФ за то, что они собирались заплатить ту сумму, которую указало приложение для вызова такси.
В Видном (Подмосковье) таксист-мигрант оскорбил
пассажирку и главу СК Александра Бастрыкина.
В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15 тонн прекурсоров
для производства наркотиков и задержали подозреваемых в их обороте мигрантов.