 

Мигранты похитили киргизов-таксистов, угрожали россиянам и обругали главу СК

Как сообщает канал "Многонационал", в Московской области трое граждан Таджикистана "похитили, избили и опустили" таксистов из Киргизии (новых граждан РФ), вымогая у них деньги.
На Ямале мигрант-таксист угрожал расправой гражданам РФ за то, что они собирались заплатить ту сумму, которую указало приложение для вызова такси.
В Видном (Подмосковье) таксист-мигрант оскорбил пассажирку и главу СК Александра Бастрыкина.
В Минусинске восемь человек отравились шаурмой.
В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15 тонн прекурсоров для производства наркотиков и задержали подозреваемых в их обороте мигрантов. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Белгородской области этническая банда полгода вымогала деньги у таксистов
» В Москве мигрант-шизофреник ударил женщину; китаец приставал с поцелуями к российским детям
» Мигрант изнасиловал девочку в Нижегородской области, другой напал на девушку в Татарстане
» В Петербурге таксист-мигрант задержан за изнасилование уснувшей в такси россиянки
» В РФ выросло число ДТП с участием таксистов-мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в \

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в "Листве"

  • 640
Социология реальной политики

Социология реальной политики

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Не совсем по собственной воле, а возможно, и по принуждению.

Баламут среди лицедеев

Баламут среди лицедеев

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Трамп как тест эмоциональной нестабильности молодёжи.

Бес в ребро

Бес в ребро

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в \

Проблемы обучения пехоты и особенности подготовки штурмовых отрядов. Лекция в "Листве"

  • 20:47
  • 640

32% граждан США владеют оружием. В Британии магазинные кражи поставили рекорд за всю историю наблюдений

  • 19:19
  • 192

В Дагестане покончила жизнь самоубийством женщина, которую принуждали носить хиджаб

  • 18:39
  • 314

Депутат Матвеев внёс законопроект о замене НКА на "национальные объединения", член СПЧ Кабанов предложил прекратить крестопад

  • 18:29
  • 224

Мигранты похитили киргизов-таксистов, угрожали россиянам и обругали главу СК

  • 17:54
  • 231

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской области

  • 10:57
  • 306
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru