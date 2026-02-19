Песков сообщил, что у Кремля нет трудностей с ведением канала в Телеграме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил
, что Кремль не испытывает затруднений с ведением канала в Телеграме. Он обосновал это следующим образом: "Понимаете, у нас, во-первых, много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить до них".
Ранее Песков обосновывал
продолжение публикаций Кремля в Ютубе тем, что "мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]".
Пресс-секретарь Кремля не дал прямого ответа на вопрос, пользуются ли в пресс-службе Кремля VPN-сервисами.
18 февраля администраторы IT-инфраструктуры массово сообщили о недоступности библиотек для обновления системы "Линукс", что вынудило их прибегнуть к использованию VPN-соединений для скачивания обновлений безопасности и поддержки актуальности ядра. Ранее РКН блокировал ресурсы "Линукс", что приводило к их недоступности по всей стране, однако после выяснения обстоятельств доступ возвращали. В этот раз Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения к этим блокировкам.