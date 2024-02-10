Глава Института демографии РАН заявила, что за мигрантов "нужно бороться", а по русским "будет корректировка"

Глава Института демографии Российской Академии Наук Марина Храмова заявила
, что уже к 2045-2050 гг. в РФ станут заметны уменьшение числа русских и "прирост доли населения с миграционными корнями". При этом, по её мнению, РФ ещё должна "бороться за мигрантов" и предоставлять им дополнительные преференции -- "например, в виде полиса ДМС". Размывание культурной идентичности её не пугает, потому что РФ -- "априори многонациональное государство, у нас это записано в Конституции. Поэтому когда мы говорим о потере идентичности, то какой идентичности? В нашей стране проживают русские, татары, белорусы, удмурты, например, люди других национальностей. У каждого из этих народов есть свои язык и культура, национальные обычаи, которые нужно сохранять и передавать будущим поколениям. Есть православные, есть мусульмане. Учитывая это, я бы не стала говорить о потере идентичности".
Телеграм-канал "Многонационал" отмечает
, что предложение оформлять полисы ДМС от работодателей именно для мигрантов является дискриминирующим по отношению к коренным жителям России. Кроме того, канал обращает внимание, что Храмова завышает количество мигрантов для того, чтобы уменьшить относительное число совершаемых мигрантами преступлений, также допуская ложное высказывание о том, что эти преступления "не выходят за пределы мигрантских сообществ".
Так же Храмова против, так называемого, арабского опыта, потому что это, якобы, нарушает права мигрантов, что тоже является ложью. Это упорядочивает пребывание мигрантов и не перекладывает издержки, которые они создают на общество.