Американцы рассказали, что они думают о команде Трампа

По данным
американского Исследовательского центра Пью, все члены команды Трампа не пользуются доверием граждан США. К самому Трампу 40% относятся благоприятно, 58% - неблагоприятно. К вице-президенту Вэнсу 38% относятся благоприятно, 52% - неблагоприятно, 9% говорят, что никогда о нём не слышали. К госсекретарю Марко Рубио 34% относятся благоприятно, 44% - неблагоприятно, 19% говорят, что никогда о нём не слышали. К Роберту Кеннеди младшему, возглавляющему систему здравоохранения США, 44% относятся благоприятно, 48% - неблагоприятно. 31% американцев говорят, что никогда не слышали о министре обороны США Пите Хегсете; 26% относятся к нему благоприятно, 41% - неблагоприятно.