 

Американцы положительно относятся к малому бизнесу и отрицательно – к большим корпорациям и банкам

По данным вашингтонского Исследовательского центра Пью, подавляющее большинство американцев -- 86%, причём независимо от политических предпочтений, -- положительно относятся к малому бизнесу.
Напротив, 60% американцев, также независимо от того, республиканцы они или демократы, отрицательно относятся к банкам и другим финансовым организациям.
68% американцев отрицательно смотрят на большие корпорации.
60% положительно оценивают Армию.
К Церкви положительно относятся 59% американцев, в основном это республиканцы (73% против 45% у демократов).
Напротив, школы и университеты положительно оценивают в основном демократы (72-74%), в то время как республиканцы настроены к ним скептически (одобряют школы и университеты лишь 34-31% республиканцев).


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APN.ru