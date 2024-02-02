Американцы положительно относятся к малому бизнесу и отрицательно – к большим корпорациям и банкам

По данным вашингтонского Исследовательского центра Пью, подавляющее большинство американцев -- 86%, причём независимо от политических предпочтений, -- положительно относятся к малому бизнесу.

Напротив, 60% американцев, также независимо от того, республиканцы они или демократы, отрицательно относятся к банкам и другим финансовым организациям.

68% американцев отрицательно смотрят на большие корпорации.

60% положительно оценивают Армию.

К Церкви положительно относятся 59% американцев, в основном это республиканцы (73% против 45% у демократов).

Напротив, школы и университеты положительно оценивают в основном демократы (72-74%), в то время как республиканцы настроены к ним скептически (одобряют школы и университеты лишь 34-31% республиканцев).







